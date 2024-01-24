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عملية بيع وشراء تكشف جريمة مخيفة في أمريكا

1/24/2024 3:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت السلطات الأميركية أن "البقايا البشرية التي تم اكتشافها في منزل تم بيعه مؤخرًا في كولورادو تتكوّن من رأس ويدين" .

وقال مكتب عمدة مقاطعة ميسا في بيان صحفي، إنه تم استدعاء النواب في 12 كانون الثاني إلى المبنى رقم 2900 بشارع بينيون في منطقة غراند جانكشن بسبب حادث مشبوه.
ووفقًا للسلطات الأميركية، تم تنظيف العقار الذي تم شراؤه حديثًا عندما تم اكتشاف "بقايا بشرية محتملة".
وقدم مكتب عمدة بيانًا محدثًا للناس فيما يتعلق بالقضية، والتي يتم تصنيفها الآن على أنها جريمة قتل .
وقال المكتب في بيانه: "تم تشريح الجثة من قبل مكتب الطب الشرعي في مقاطعة ميسا وأكد أن الرفات البشرية التي تم العثور عليها في العنوان بشارع بينيون بـ 12 كانون الثاني 2024، هي رأس بشري وأيدي بشرية".
وقال أحد الجيران، إن السكان السابقين للمنزل خرجوا منه في الصباح، ووصل الملاك الجدد في وقت لاحق لتنظيف المكان .
"اتضح أن أصحاب المنزل الجدد نشروا على الإنترنت أنهم كانوا يتطلعون لبيع مجموعة من القمامة التي خلفوها وراءهم، والخردة المعدنية والأشياء التي يمكن للناس إعادة استخدامها، "وكان هناك ثلاجة عميقة تم تركها في الخارج ".
وأضاف تروستر أن الأشخاص الذين حضروا لأخذ الثلاجة قاموا بزيارة منزلي وسألوا عما إذا كان بإمكانهم استخدام الحمام.
وتابع: "لقد سمحت لهم بالدخول وقلت بحذر: ماذا يحدث؟"، واستمروا في إخباري أنهم فتحوا الثلاجة لتفريغها حتى يتمكنوا من نقلها، وقالوا إن رأسًا سقط منها... رأس إنسان!" .

لبنان 24

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