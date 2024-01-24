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الشرطة السياحية تنشر ارقامها لتقديم الملاحظات خلال المنخفض

1/24/2024 3:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة الشرطة السياحية، التابعة لمديرية الأمن العام، عن الاستعداد والجاهزية لتلقي كافة الملاحظات والشكاوى من ضيوف الأردن خلال المنخفض الجوي وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
ونشرت الإدارة ارقام التواصل لاستقبال الملاحظات على الهواتف التالية:
رقم الطوارئ الموحد 911

الخط الساخن المجاني 117777

MENAFN24012024000208011052ID1107760692

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