الشرطة السياحية تنشر ارقامها لتقديم الملاحظات خلال المنخفض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة الشرطة السياحية، التابعة لمديرية الأمن العام، عن الاستعداد والجاهزية لتلقي كافة الملاحظات والشكاوى من ضيوف الأردن خلال المنخفض الجوي وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
ونشرت الإدارة ارقام التواصل لاستقبال الملاحظات على الهواتف التالية:
رقم الطوارئ الموحد 911
الخط الساخن المجاني 117777
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