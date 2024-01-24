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جامعة الحسين التقنية تعلن عن وظائف شاغرة

1/24/2024 3:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت جامعة الحسين التقنية عن وظائف شاغرة لمساعد تدريس ومساعدين مدربين في قسم الهندسة الكهربائية والميكانيكية .


واشارت الجامعة انه يمكن للراغبين ومن تنطبق عليهم الشروط التالية التقديم عبر البريد الالكتروني [email protected] مع تحديد الوظيفة الشاغرة في موضوع البريد الالكتروني ، على ان ينتهي التقديم يوم 29 من كانون الثاني الحالي .










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