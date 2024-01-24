كاد أن يغمى عليه مرتين... رئيس ليبيريا الجديد يفشل في حفل تنصيبه -فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فشل رئيس ليبيريا الجديد جوزيف بواكاي، في استكمال خطاب حفل تنصيبه رئيسًا على البلاد، لتتم مساعدته على الخروج من المنصة أثناء مراسم أداء اليمين.

وكان بواكاي يتحدث لمدة 30 دقيقة تقريبًا في حفل تنصيبه، لكن الحفل انتهى فجأة بعدما ظهرت عليه علامات الاضطراب الجسدي أثناء التحدث.



وفشل مرتين في استكمال حديثه وكاد يغمى عليه، قبل أن يقتاده المسؤولون بعيدًا عن المنصة، بعدما حاول دون جدوى مواصلة خطابه.

وقالت تقارير إنه عانى من الإرهاق الحراري.

لبنان 24