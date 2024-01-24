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استشهاد نازحين إثر استهداف الاحتلال مقر الهلال الأحمر

1/24/2024 3:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأربعاء إن 3 نازحين استشهدوا وأصيب اثنان آخران، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وكان الهلال الأحمر أكد أمس الثلاثاء أن مدفعية الاحتلال استهدفت الطابق الرابع لمقره في المدينة التي تتعرض لقصف عنيف أوقع عشرات الشهداء خلال الساعات الماضية.


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