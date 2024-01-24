استشهاد نازحين إثر استهداف الاحتلال مقر الهلال الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأربعاء إن 3 نازحين استشهدوا وأصيب اثنان آخران، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكان الهلال الأحمر أكد أمس الثلاثاء أن مدفعية الاحتلال استهدفت الطابق الرابع لمقره في المدينة التي تتعرض لقصف عنيف أوقع عشرات الشهداء خلال الساعات الماضية.
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