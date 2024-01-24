مسؤول أممي: تدمير المنازل في غزة قد يرقى لجريمة حرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أممي قوله إن تدمير إسرائيل منازل قرب السياج الحدودي في قطاع غزة قد يعد جريمة حرب لأنها لا تشكل تهديدا لها.
وأضاف المسؤول الأممي أن إسرائيل باعتبارها قوة محتلة ملزمة بعدم المشاركة في التدمير العشوائي للممتلكات.
يأتي ذلك بينما تواصل قوات الاحتلال نسف المنازل قرب السياج الحدودي في مناطق عدة بالقطاع، وأفادت تقارير بأنها تسعى لإقامة منطقة عازلة بذريعة حماية مستوطنات غلاف غزة من أي هجمات فلسطينية في المستقبل.
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