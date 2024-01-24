مسؤول أممي: تدمير المنازل في غزة قد يرقى لجريمة حرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أممي قوله إن تدمير إسرائيل منازل قرب السياج الحدودي في قطاع غزة قد يعد جريمة حرب لأنها لا تشكل تهديدا لها.



وأضاف المسؤول الأممي أن إسرائيل باعتبارها قوة محتلة ملزمة بعدم المشاركة في التدمير العشوائي للممتلكات.



يأتي ذلك بينما تواصل قوات الاحتلال نسف المنازل قرب السياج الحدودي في مناطق عدة بالقطاع، وأفادت تقارير بأنها تسعى لإقامة منطقة عازلة بذريعة حماية مستوطنات غلاف غزة من أي هجمات فلسطينية في المستقبل.

