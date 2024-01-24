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سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق حملة خصومات بنسبة 50% على قطع غيار الأجهزة المنزلية الرقمية

1/24/2024 3:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن حملة صيانة ستنطلق في كل محافظات المملكة اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 كانون الثاني الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 01 شباط 2024، وذلك بخصومات مميزة بنسبة 50% على قطع الغيار للأجهزة المنزلية الرقمية من علامة "سامسونج"، تحت شعار "لإنه القطعة الأصلية بتدوم واهتمامنا فيكم بدون حدود".
وخلال فترة الحملة التي تنفذها الشركة على يد فريقها الفني المؤلف من نخبة من الخبراء المختصين والمدربين على تلبية احتياجات الزبائن بكفاءة وفعالية، سيحظى مقتنو أجهزة "سامسونج" من غسالات ونشافات الملابس، وغسالات الأطباق، والثلاجات، وأفران الميكروويف، بالإضافة للمكانس الكهربائية، بخدمة فحص أجهزتهم المنزلية، واستبدال القطع التي تحتاج للغيار بالاستفادة من الخصم الكبير، دون رسوم صيانة، هذا فضلاً عن تعبئة غاز الثلاجات بالمجان في حال الحاجة لذلك.
وفي تعليق له على هذه الحملة، قال رئيس قسم خدمة الزبائن لدى شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، مؤيد قواسمة: "تعد هذه الحملة بمثابة شهادة على التزام الشركة تجاه تحقيق أعلى مستويات التميز في خدمة ورعاية الزبائن في مختلف مراحل رحلتهم مع الشركة بما فيها مرحلة ما بعد البيع، كما أنها تعتبر امتداداً للحلول الفعالة حتى من حيث التكلفة وللقيمة المضافة التي تحرص على تقديمها للزبائن، بما يضمن حصولهم على أفضل تجربة مستدامة معها، وبما يسهم في الحفاظ على مكانتها في السوق الأردنية التي توليها الشركة الأم أهمية كبيرة كونها من الأسواق الواعدة لديها على مستوى المنطقة."
وللاستفادة من الحملة، تدعو الشركة الزبائن للمبادرة بالتسجيل لحجز موعد مسبق للزيارة المنزلية لدى مراكز الصيانة، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 24 كانون الثاني الجاري، ومن خلال الرابط: إحجزالآن – و احصل على خصم بقيمة 50% على قطع الغيار الأصلية و أجور صيانة مجانية! (samsung) ، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء مباشرة على الرقم: 065777444.
ويشار إلى أن هذه الحملة التي ترسخ "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" من خلالها ثقافة الصيانة الدورية، تأتي كجزء من برامج الشركة الخاصة بتقدير والاهتمام بزبائنها.




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