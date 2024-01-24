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رد عراقي رسمي على الاستهداف الأمريكي للحشد الشعبي

1/24/2024 3:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الضربات الأمريكية، اليوم الأربعاء، على قطاعين في العراق "لا تساعد على التهدئة" منددا بـ "اعتداء صارخ للسيادة العراقية".
وقال الأعرجي: "على الجانب الأمريكي الضغط لإيقاف استمرار العدوان على غزة بدلا من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية"، في إشارة إلى الحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة موالية لإيران أصبحت جزءا من المنظومة العسكرية الرسمية.


وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على 3 أهداف لحركة "كتائب حزب الله" في العراق، مشيرا إلى أن الضربات جاءت ردا على استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

RT

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