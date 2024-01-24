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مشهد يحبس الأنفاس لطريقة تنظيف برج المملكة في الرياض

1/24/2024 3:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طريقة تنظيف برج المملكة بالرياض.


وظهر في الفيديو رجلان متدليان بالحبال، يقومان بمسح الزجاج الخارجي للبرج.
وعلق مصور الفيديو مؤكدًا أنه شعر بدوار لمجر النظر من الأعلى.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع على نطاق واسع، مشيرين أن هذه المهمة تحتاج إلى قلوب قوية، ولا يمكن لأي شخص أن يفعل هذا الأمر.


ويعتبر برج المملكة من أشهر معالم في الرياض، ويصل ارتفاعه إلى 322.3 متر، بواقع 41 طابق، ويعتبر ثالث أكبر ناطحة سحاب على مستوى العالم، تمتلك فتحة أسفل قمتها.

صدى

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