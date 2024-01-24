موريتانيا تقصي الجزائر وتتأهل لثمن نهائي كأس أفريقيا لأول مرة

MENAFN - Amman Net) فجّر منتخب موريتانيا مفاجأة كبيرة وتأهل لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، برفقة منتخبي بوركينا فاسو وأنغولا، بينما ودع المنتخب الجزائري منافسات البطولة بشكل رسمي.

وعلى ملعب السلام، تغلب منتخب "المرابطون" على نظيره "محاربو الصحراء" بهدف نظيف سجله محمد ديلاهي يالي في الدقيقة 37.

وحصد المنتخب الموريتاني أول فوز له بالبطولة القارية، ليحتل المركز الثالث في المجموعة، بينما توقف رصيد المنتخب الجزائري عند نقطتين بالمركز الرابع.

وبات "المرابطون" ثاني منتخب يتأهل من بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث بالمجموعات الست، بعد منتخب غينيا الذي تأهل في وقت سابق أمس الثلاثاء.

وهذه هي المرة الثانية الذي ينجح فيها أمير عبدو، مدرب منتخب موريتانيا، في قيادة منتخب مغمور للتأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا، بعد أن ساهم في تأهل منتخب جزر القمر للدور نفسه في النسخة الماضية.

وأيضا هي المرة الثانية على التوالي، التي يودع فيها المنتخب الجزائري كأس أفريقيا، من دور المجموعات والمرة التاسعة في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية بشكل عام.

ومنذ تتويج المنتخب الجزائري بلقب البطولة في 2019 لم يتمكن من تحقيق الفوز في أي مباراة بأمم أفريقيا على مدار النسخة الحالية أو النسخة الماضية.

وعلى ملعب "شارليس كونان باني" ضمن المنتخب الأنغولي التأهل لدور الـ16 متصدرا للمجموعة بعد فوزه بهدفين دون رد على المنتخب البوركيني الذي تأهل هو الآخر كوصيف المجموعة.

وسجل هدفي المنتخب الأنغولي كريستوفر مابولولو (36) وزيني كاباكا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الأنغولي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط في المركز الثاني.