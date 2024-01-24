Wednesday, 24 January 2024 01:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


8 إصابات بحادث تصادم مركبتين على طريق إربد عمان فجر الأربعاء

1/24/2024 3:10:25 AM
(MENAFN- Amman Net) تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث دهس وقع في الساعة 12 منتصف الليل على طريق إربد عمان، نتج عنه إصابة متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى جرش الحكومي، .

كما وقع في ذات الوقت، حادث تصادم ما بين مركبتين على طريق الممر التنموي بالقرب من جسر اللبن، تنج عن الحادث المذكور 8 إصابات متوسطة وتم نقلهم إلى مستشفى التتونجي.

وبحسب التقرير المروي الذي بثته إذاعة الأمن العام اليوم الأربعاء، تعاملت إدارة السير مع بعض الأعطال أثرت على الحركة المرورية ضمن اختصاص العاصمة مع مركبة معطلة بداية جسر الثامن القادم من جهة النهضة، وأخرى على حرم دوار الشعب المسرب القادم من جهة المدينة الطبية مخرج نفق الاستقلال اثرت على الحركة المرورية.

وفي تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الأربعاء، وقع حادث تصادم ما بين مركبتين على طريق دير علا الشونة الجنوبية، نتج عنه إصابة واحدة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى الشونة الجنوبية.

MENAFN24012024000209011053ID1107760680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث