8 إصابات بحادث تصادم مركبتين على طريق إربد عمان فجر الأربعاء

(MENAFN
- Amman Net) تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث دهس وقع في الساعة 12 منتصف الليل على طريق إربد عمان، نتج عنه إصابة متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى جرش الحكومي، .
كما وقع في ذات الوقت، حادث تصادم ما بين مركبتين على طريق الممر التنموي بالقرب من جسر اللبن، تنج عن الحادث المذكور 8 إصابات متوسطة وتم نقلهم إلى مستشفى التتونجي.
وبحسب التقرير المروي الذي بثته إذاعة الأمن العام اليوم الأربعاء، تعاملت إدارة السير مع بعض الأعطال أثرت على الحركة المرورية ضمن اختصاص العاصمة مع مركبة معطلة بداية جسر الثامن القادم من جهة النهضة، وأخرى على حرم دوار الشعب المسرب القادم من جهة المدينة الطبية مخرج نفق الاستقلال اثرت على الحركة المرورية.
وفي تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الأربعاء، وقع حادث تصادم ما بين مركبتين على طريق دير علا الشونة الجنوبية، نتج عنه إصابة واحدة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى الشونة الجنوبية.
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