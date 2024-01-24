الأرمن في القدس يواصلون اعتصامهم ضد صفقة مشبوهة تسلبهم أراضي كنيستهم

MENAFN - Amman Net) استمر عشرات الأرمن في القدس المحتلة في اعتصامهم المفتوح على قطعة أرض معرضة للاستيلاء عليها من قبل مستوطنين ضمن صفقة مشبوهة.

وبدأ اعتصام الأرمن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ضد صفقة مشبوهة وقعت عام 2021، يقولون إنها ستسلبهم 25 بالمئة من حيّهم الذي يعود للقرن الرابع الميلادي، حيث يرفضها الأرمن المقدسيون ويخوضون حراكا ميدانيا وقانونيا ضدها.

وأمضى عدد كبير من أرمن القدس احتفالات عيد الميلاد في اعتصام داخل خيمة في موقف سيارات كنيستهم، الذي يُعد جزءاً من قطعة أرض كبيرة معرضة للخطر في الحي الأرمني في القدس داخل أسوار المدينة القديمة.



وقال المعتصمون إنهم تمكنوا معًا من صد هجمات شنها مقاولون بالجرافات ومستوطنون مسلحون و"بلطجية" ملثمون عليهم، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، بدأت تظهر على السطح حقائق حول عقد أُبرم في 2021 موقّع سرا بين البطريرك الأرمني ومطور يهودي أسترالي إسرائيلي يدعى داني روتشيلد، وهي الصفقة التي حصلت بموجبها شركة "زانا غاردنز" – التي أُسست منذ فترة وجيزة – على حق إيجار لمدة 98 سنة لبناء وتشغيل فندق فخم في المنطقة المعروفة باسم "كاوز غاردن".

وتشمل هذه الصفقة قطعة أرض مساحتها 11500 متر مربع متاخمة لأسوار الركن الجنوبي الغربي من المدينة القديمة مع إمكانية الاستيلاء على مساحة أكبر من الأراضي.

وتتضمن أيضا موقف السيارات، وبعض المباني التابعة للكنيسة ومنازل خمس أسر أرمنية، وهو ما يُقدر بحوالي 25 في المئة من الحي الأرمني في القدس المحتلة.

وتقع الأراضي التي تشملها الصفقة على جبل صهيون، وتتمتع بأهمية دينية كبيرة علاوة على قيمة مالية مذهلة كعقارات، لكن المطور سوف يدفع 300 ألف دولار سنويا فقط نظير إيجارها.

وفي ما يعتبر نجاحا أوليا، أصدرت محكمة إسرائيلية في 29/12/2023 قرارا بأن منطقة بستان البقر التابعة لدير الأرمن منذ قرون محمية، وعلى أي جهة تخالف ذلك أن تتوجّه إلى المحاكم.

ووسط احتجاجات متصاعدة من قبل السكان المحليين وقرار الأردن والسلطة الفلسطينية بسحب اعترافهما بالبطريرك بسبب دوره في الصفقة، فإنها تتزايد الضغوط التي تواجهها الكنيسة لإلغاء العقد.

وقال البطريرك إنه "تعرض للخداع" من قبل قس موثوق تم عزله فيما بعد. وأعلن أخيراً عن تحرك رسمي لإلغاء الصفقة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وشهدت تلك المرحلة تحول التوترات بين الأرمن وممثلي الشركة المطورة - التي استولى عمالها على موقف السيارات بالقوة – إلى مواجهات مباشرة.

وشهدت المنطقة محاولات أخرى للاقتحام بعد نصب خيمة الاحتجاج. وتصاعدت أعمال العنف إلى ذروتها الشهر الماضي عندما اقتحم ملثمون موقف السيارات وضربوا الموجودين بالهراوات علاوة على إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأدى التورط الواضح لمستوطنين يهود معروفين في الهجمات إلى جانب أدلة أخرى، إلى زيادة الشكوك القائمة منذ فترة طويلة حول تورط منظمة استيطانية قوية في محاولة الاستيلاء على هذه الأراضي.