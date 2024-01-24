الأرمن في القدس يواصلون اعتصامهم ضد صفقة مشبوهة تسلبهم أراضي كنيستهم

(MENAFN
- Amman Net) استمر عشرات الأرمن في القدس المحتلة في اعتصامهم المفتوح على قطعة أرض معرضة للاستيلاء عليها من قبل مستوطنين ضمن صفقة مشبوهة.
وبدأ اعتصام الأرمن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ضد صفقة مشبوهة وقعت عام 2021، يقولون إنها ستسلبهم 25 بالمئة من حيّهم الذي يعود للقرن الرابع الميلادي، حيث يرفضها الأرمن المقدسيون ويخوضون حراكا ميدانيا وقانونيا ضدها.
وأمضى عدد كبير من أرمن القدس احتفالات عيد الميلاد في اعتصام داخل خيمة في موقف سيارات كنيستهم، الذي يُعد جزءاً من قطعة أرض كبيرة معرضة للخطر في الحي الأرمني في القدس داخل أسوار المدينة القديمة.
وقال المعتصمون إنهم تمكنوا معًا من صد هجمات شنها مقاولون بالجرافات ومستوطنون مسلحون و"بلطجية" ملثمون عليهم، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وفي نيسان/ أبريل الماضي، بدأت تظهر على السطح حقائق حول عقد أُبرم في 2021 موقّع سرا بين البطريرك الأرمني ومطور يهودي أسترالي إسرائيلي يدعى داني روتشيلد، وهي الصفقة التي حصلت بموجبها شركة "زانا غاردنز" – التي أُسست منذ فترة وجيزة – على حق إيجار لمدة 98 سنة لبناء وتشغيل فندق فخم في المنطقة المعروفة باسم "كاوز غاردن".
وتشمل هذه الصفقة قطعة أرض مساحتها 11500 متر مربع متاخمة لأسوار الركن الجنوبي الغربي من المدينة القديمة مع إمكانية الاستيلاء على مساحة أكبر من الأراضي.
وتتضمن أيضا موقف السيارات، وبعض المباني التابعة للكنيسة ومنازل خمس أسر أرمنية، وهو ما يُقدر بحوالي 25 في المئة من الحي الأرمني في القدس المحتلة.
وتقع الأراضي التي تشملها الصفقة على جبل صهيون، وتتمتع بأهمية دينية كبيرة علاوة على قيمة مالية مذهلة كعقارات، لكن المطور سوف يدفع 300 ألف دولار سنويا فقط نظير إيجارها.
وفي ما يعتبر نجاحا أوليا، أصدرت محكمة إسرائيلية في 29/12/2023 قرارا بأن منطقة بستان البقر التابعة لدير الأرمن منذ قرون محمية، وعلى أي جهة تخالف ذلك أن تتوجّه إلى المحاكم.
ووسط احتجاجات متصاعدة من قبل السكان المحليين وقرار الأردن والسلطة الفلسطينية بسحب اعترافهما بالبطريرك بسبب دوره في الصفقة، فإنها تتزايد الضغوط التي تواجهها الكنيسة لإلغاء العقد.
وقال البطريرك إنه "تعرض للخداع" من قبل قس موثوق تم عزله فيما بعد. وأعلن أخيراً عن تحرك رسمي لإلغاء الصفقة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وشهدت تلك المرحلة تحول التوترات بين الأرمن وممثلي الشركة المطورة - التي استولى عمالها على موقف السيارات بالقوة – إلى مواجهات مباشرة.
وشهدت المنطقة محاولات أخرى للاقتحام بعد نصب خيمة الاحتجاج. وتصاعدت أعمال العنف إلى ذروتها الشهر الماضي عندما اقتحم ملثمون موقف السيارات وضربوا الموجودين بالهراوات علاوة على إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأدى التورط الواضح لمستوطنين يهود معروفين في الهجمات إلى جانب أدلة أخرى، إلى زيادة الشكوك القائمة منذ فترة طويلة حول تورط منظمة استيطانية قوية في محاولة الاستيلاء على هذه الأراضي.
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