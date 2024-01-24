النائب القلاب: أهم التعديلات في قانون حق الحصول على المعلومات هي تنظيمية

(MENAFN
- Amman Net) قال النائب سليمان القلاب إن أهم التعديلات في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات هي تعديلات تنظيمية، حيث تم فتح عدة مواد لتجويد القانون الأصلي. وتمت إشراك نقابة الصحفيين ونقابة المحامين لزيادة الشفافية والمصداقية. وأكد القلاب أن القانون المعدل عالج موضوع جمع المعلومات والأرشفة.
جاء ذلك خلال استضافته اليوم الثلاثاء في برنامج "برلمان وأحزاب" الذي يُبث على راديو البلد، في الحلقة السادسة التي ناقشت موضوع إقرار معدّل قانون "حق الحصول على المعلومات" مع عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سليمان القلاب. كما ناقشت الحلقة زيادة عدد الإعفاءات الطبية الممنوحة للنواب مع رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية النائب محمد الخلايلة.
من جهته، قال النائب محمد الخلايلة بخصوص موضوع الإعفاءات إن لجنة الصحة والغذاء وعددًا من النواب اجتمعوا لبحث موضوع الإعفاءات، حيث خرجوا بعدد من المطالب والتوصيات. وتم طلب زيادة عدد الإعفاءات الممنوحة للنواب لتوزيعها على المواطنين. كما طالب النواب بشمول اعفاء مستشفى البشير لمركز سميح دروزة، وعدم احتساب مرضى السرطان ضمن تلك الإعفاءات. وفي إجابته على سؤال عن سبب عدم حضور الحكومة لهذا الاجتماع، أجاب بأن السبب هو أن الاجتماع تنسيقي للجنة وللنواب للنظر في مطالب النواب، حيث سيتم عقد اجتماع مع الحكومة في المستقبل للنظر في هذه المطالب.
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