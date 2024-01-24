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النائب القلاب: أهم التعديلات في قانون حق الحصول على المعلومات هي تنظيمية

1/24/2024 3:10:24 AM

(MENAFN- Amman Net) قال النائب سليمان القلاب إن أهم التعديلات في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات هي تعديلات تنظيمية، حيث تم فتح عدة مواد لتجويد القانون الأصلي. وتمت إشراك نقابة الصحفيين ونقابة المحامين لزيادة الشفافية والمصداقية. وأكد القلاب أن القانون المعدل عالج موضوع جمع المعلومات والأرشفة.
جاء ذلك خلال استضافته اليوم الثلاثاء في برنامج "برلمان وأحزاب" الذي يُبث على راديو البلد، في الحلقة السادسة التي ناقشت موضوع إقرار معدّل قانون "حق الحصول على المعلومات" مع عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سليمان القلاب. كما ناقشت الحلقة زيادة عدد الإعفاءات الطبية الممنوحة للنواب مع رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية النائب محمد الخلايلة.
من جهته، قال النائب محمد الخلايلة بخصوص موضوع الإعفاءات إن لجنة الصحة والغذاء وعددًا من النواب اجتمعوا لبحث موضوع الإعفاءات، حيث خرجوا بعدد من المطالب والتوصيات. وتم طلب زيادة عدد الإعفاءات الممنوحة للنواب لتوزيعها على المواطنين. كما طالب النواب بشمول اعفاء مستشفى البشير لمركز سميح دروزة، وعدم احتساب مرضى السرطان ضمن تلك الإعفاءات. وفي إجابته على سؤال عن سبب عدم حضور الحكومة لهذا الاجتماع، أجاب بأن السبب هو أن الاجتماع تنسيقي للجنة وللنواب للنظر في مطالب النواب، حيث سيتم عقد اجتماع مع الحكومة في المستقبل للنظر في هذه المطالب.

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