الإحصاء: انخفاض بنسبة 18% في عجز الميزان التجاري في تشرين الثاني الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، والتي نشرت اليوم الأربعاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 401.7 مليون دولار أميركي، منخفضا بنسبة 18% خلال شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما انخفض بنسبة 32%، مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2022.
وبحسب نتائج المسح، فقد ارتفعت الصادرات خلال الشهر المرصود بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 36% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 100.8 مليون دولار أمريكي.
وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 5% مقارنة مع شهر تشرين الأول الماضي، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 66% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين ثاني من عام 2023.
بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 54% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 34.3 مليون دولار أمريكي.
وانخفضت الواردات خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 14% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما انخفضت بنسبة 33% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 502.5 مليون دولار أمريكي.
كما انخفضت الواردات من إسرائيل بنسبة 16% مقارنة مع شهر تشرين الأول الماضي، وشكلت الواردات من إسرائيل 55% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين ثاني من عام 2023. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 11%، مقارنة مع الشهر السابق.
MENAFN24012024000205011050ID1107760676
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.