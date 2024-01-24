الإحصاء: انخفاض بنسبة 18% في عجز الميزان التجاري في تشرين الثاني الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، والتي نشرت اليوم الأربعاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 401.7 مليون دولار أميركي، منخفضا بنسبة 18% خلال شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما انخفض بنسبة 32%، مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2022.

وبحسب نتائج المسح، فقد ارتفعت الصادرات خلال الشهر المرصود بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 36% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 100.8 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 5% مقارنة مع شهر تشرين الأول الماضي، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 66% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين ثاني من عام 2023.

بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 54% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 34.3 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الواردات خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 14% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما انخفضت بنسبة 33% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 502.5 مليون دولار أمريكي.

كما انخفضت الواردات من إسرائيل بنسبة 16% مقارنة مع شهر تشرين الأول الماضي، وشكلت الواردات من إسرائيل 55% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين ثاني من عام 2023. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 11%، مقارنة مع الشهر السابق.



