تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان

ومنذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم تحلق طائرات الاستطلاع فوق بلدتي صور وبنت جبيل، تزامناً مع إطلاق القذائف الحارقة لإشعال النار في الاحراج المتاخمة للخط الازرق عند أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب.

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