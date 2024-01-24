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تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان

1/24/2024 3:09:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-
تجدد القصف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عدد من البلدات جنوب لبنان.

واستهدف جيش الاحتلال بالمدفعية والقذائف الفسفورية بلدات كفر كلا والناقورة.

ومنذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم تحلق طائرات الاستطلاع فوق بلدتي صور وبنت جبيل، تزامناً مع إطلاق القذائف الحارقة لإشعال النار في الاحراج المتاخمة للخط الازرق عند أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب.

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