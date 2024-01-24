تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-
تجدد القصف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عدد من البلدات جنوب لبنان.
واستهدف جيش الاحتلال بالمدفعية والقذائف الفسفورية بلدات كفر كلا والناقورة.
ومنذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم تحلق طائرات الاستطلاع فوق بلدتي صور وبنت جبيل، تزامناً مع إطلاق القذائف الحارقة لإشعال النار في الاحراج المتاخمة للخط الازرق عند أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب.
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