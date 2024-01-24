قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة تركزت في سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية، تركزت في بلدتي حارس وكفل حارس بمحافظة سلفيت.
واعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين من سلفيت، بينهم 6 شبان من بلدة كفل حارس، وهم أحمد بوزية (24 عاماً)، وجلال محمود أسعد (40 عاماً)، ووديع جلال محمود أسعد (18 عاماً)، وخليل عيسى عبيد (47 عاماً)، ومصطفى خليل عيسى عبيد (19 عاماً)، ومعتصم عقاب أبو يعقوب (20 عاماً).
كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة حارس ثلاثة شبان، وهم وسام عماد عبد الرحمن داوود (21 عاماً)، وفريد عطا سلطان (30 عاماً)، وجميل أمجد ناجي صوف (20 عاماً).
وداهمت قوات الاحتلال منازل عدة في بلدة الزاوية غرب سلفيت، وأطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية صوب المواطنين، إلى جانب وضع حاجز عسكري على مدخل بلدة قراوة بني حسان.
في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال سيدة ونجلها خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، وداهمت منزل عائلة الأسير المحرر مهدي أبو شريفة، واعتقلت والدته وشقيقه محمد، للضغط عليه لتسليم نفسه.
وطالت اعتقالات قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من مدينة الخليل وبلدة بني نعيم شرق المدينة، وتخلل المداهمات عمليات تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين.
واعتقل جنود الاحتلال مراد محمد ربيع الحجوج، وإبراهيم أسامة الخضور بعد مداهمة منزلي عائلتهما في بلدة بني نعيم، وتخريب محتوياته، وسرقة مصاغ ذهبي والاستيلاء على مركبة.
كما استولى جنود الاحتلال على 3 مركبات تعود لعائلة فؤاد الخضور، وذلك بعد تفتيش منازل عدد من المواطنين والعبث بمحتوياتها وتخريبها.
وداهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل، وعاثت بمحتوياتها خرابا واعتقلت المواطنين عبد الرحمن وطارق دويك.
ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية
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وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين، بينهم الشاب صالح أبو شلون بعد مداهمة منزله في مخيم العين غرب المدينة.
وتمركزت قوات الاحتلال في العديد من الطرق المؤدية للمخيم، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، فيما اعتقلت المواطن هاني صوان ونجليه علاء وعبادة بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه في شارع السكة والاعتداء على قاطنيه بالضرب.
وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبادة منصور أبو بكر (18 عاماً)، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.
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