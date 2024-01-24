قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة تركزت في سلفيت

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية، تركزت في بلدتي حارس وكفل حارس بمحافظة سلفيت.





واعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين من سلفيت، بينهم 6 شبان من بلدة كفل حارس، وهم أحمد بوزية (24 عاماً)، وجلال محمود أسعد (40 عاماً)، ووديع جلال محمود أسعد (18 عاماً)، وخليل عيسى عبيد (47 عاماً)، ومصطفى خليل عيسى عبيد (19 عاماً)، ومعتصم عقاب أبو يعقوب (20 عاماً).





كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة حارس ثلاثة شبان، وهم وسام عماد عبد الرحمن داوود (21 عاماً)، وفريد عطا سلطان (30 عاماً)، وجميل أمجد ناجي صوف (20 عاماً).





وداهمت قوات الاحتلال منازل عدة في بلدة الزاوية غرب سلفيت، وأطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية صوب المواطنين، إلى جانب وضع حاجز عسكري على مدخل بلدة قراوة بني حسان.





في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال سيدة ونجلها خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، وداهمت منزل عائلة الأسير المحرر مهدي أبو شريفة، واعتقلت والدته وشقيقه محمد، للضغط عليه لتسليم نفسه.





وطالت اعتقالات قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من مدينة الخليل وبلدة بني نعيم شرق المدينة، وتخلل المداهمات عمليات تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين.





واعتقل جنود الاحتلال مراد محمد ربيع الحجوج، وإبراهيم أسامة الخضور بعد مداهمة منزلي عائلتهما في بلدة بني نعيم، وتخريب محتوياته، وسرقة مصاغ ذهبي والاستيلاء على مركبة.





كما استولى جنود الاحتلال على 3 مركبات تعود لعائلة فؤاد الخضور، وذلك بعد تفتيش منازل عدد من المواطنين والعبث بمحتوياتها وتخريبها.





وداهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل، وعاثت بمحتوياتها خرابا واعتقلت المواطنين عبد الرحمن وطارق دويك.





ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية

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وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين، بينهم الشاب صالح أبو شلون بعد مداهمة منزله في مخيم العين غرب المدينة.





وتمركزت قوات الاحتلال في العديد من الطرق المؤدية للمخيم، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، فيما اعتقلت المواطن هاني صوان ونجليه علاء وعبادة بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه في شارع السكة والاعتداء على قاطنيه بالضرب.





وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبادة منصور أبو بكر (18 عاماً)، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.