غزة تلاحق بايدن في حملته الانتخابية ..

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين، الثلاثاء خطاباً انتخابياً للرئيس الأمريكي جو بايدن، بهتافات تدعو لوقف الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة منذ أكثر من 3 أشهر.

وخلال خطاب ألقاه بايدن في تجمع انتخابي في فرجينيا، اضطر الرئيس الأمريكي للتوقف مراراً عن الكلام، بعدما قاطعه محتجون مرات عديدة، مطالبين بإنهاء الحرب التي يشنّها الاحتلال ضد غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الشرطة وأفراد الخدمة السرية

بإخراج بعض المحتجين من المبنى الذي شهد خطاب بايدن.

فيما ردَّ الرئيس الأمريكي على هتافات المحتجين قائلاً "سيستمر هذا الأمر لبعض الوقت، لقد خططوا لكل هذا الأمر"، ليهتف أنصاره قائلين "أربع سنوات أخرى" و"هيا جو!"، في محاولة منهم لإعلاء صوتهم على أصوات المحتجين.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحتج فيها مواطنون أمريكيون ضد بايدن، للمطالبة بوقف حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

ويخوض بايدن حملة انتخابية للفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة، في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

فيما أظهرت تقارير سابقة أن شعبية بايدن تتراجع بشكل كبير لدى أخلص قواعده، بحيث يبدو الرئيس الأمريكي معرّضاً لكارثة انتخابية بسبب فقدان أصوات الشباب، ولكن الغريب أن وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية ترصد تراجع شعبيته، غير أنها تقلل من تأثير حرب غزة على الانتخابات بشكل يبدو متعمداً.