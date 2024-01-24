Wednesday, 24 January 2024 01:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غزة تلاحق بايدن في حملته الانتخابية ..

1/24/2024 3:09:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين، الثلاثاء خطاباً انتخابياً للرئيس الأمريكي جو بايدن، بهتافات تدعو لوقف الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة منذ أكثر من 3 أشهر.

وخلال خطاب ألقاه بايدن في تجمع انتخابي في فرجينيا، اضطر الرئيس الأمريكي للتوقف مراراً عن الكلام، بعدما قاطعه محتجون مرات عديدة، مطالبين بإنهاء الحرب التي يشنّها الاحتلال ضد غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الشرطة وأفراد الخدمة السرية
بإخراج بعض المحتجين من المبنى الذي شهد خطاب بايدن.

فيما ردَّ الرئيس الأمريكي على هتافات المحتجين قائلاً "سيستمر هذا الأمر لبعض الوقت، لقد خططوا لكل هذا الأمر"، ليهتف أنصاره قائلين "أربع سنوات أخرى" و"هيا جو!"، في محاولة منهم لإعلاء صوتهم على أصوات المحتجين.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحتج فيها مواطنون أمريكيون ضد بايدن، للمطالبة بوقف حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

ويخوض بايدن حملة انتخابية للفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة، في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

فيما أظهرت تقارير سابقة أن شعبية بايدن تتراجع بشكل كبير لدى أخلص قواعده، بحيث يبدو الرئيس الأمريكي معرّضاً لكارثة انتخابية بسبب فقدان أصوات الشباب، ولكن الغريب أن وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية ترصد تراجع شعبيته، غير أنها تقلل من تأثير حرب غزة على الانتخابات بشكل يبدو متعمداً.

MENAFN24012024000205011050ID1107760672

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث