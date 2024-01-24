طلب ملحوظ على الدينار الاردني عند شركات الصرافة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان وجود حركة نشطة وطلب ملحوظ على الدينار الأردني عند شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.



وقال سلطان، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، إن الإقبال على الدينار يأتي في ظل ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج و تحسن مؤشرات النشاط التجاري.



وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي 2023، بنسبة 1.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.



وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت حوالات العاملين في الخارج خلال 11 شهرا من العام الماضي 3.2 مليار دولار، مقارنة مع 3.133 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.



وأشار إلى أهمية ودور حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بالاضافة لتنشيط حركة سوق الصرافة، ودعم النشاط التجاري بالسوق المحلية.



ولفت لأهمية السياسات والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي الأردني في سبيل الحفاظ على جاذبية الدينار وثبات سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية الأخرى ما يعزز الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي بالمملكة.



وجدد سلطان التأكيد على وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين غرفة تجارة الأردن والبنك المركزي من خلال التواصل المستمر وحل أية معيقات قد تواجه القطاع المالي والمصرفي بالمملكة.