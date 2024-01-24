«الوطني» يوصي بإصدار سياسات موحدة ملزمة لتنظيم استهلاك المياه على مستوى الدولة

طالب المجلس الوطني الاتحادي، في تقرير برلماني عرضة اليوم الأربعاء، أمام معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بضرورة إصدار سياسات وإطار ومعايير موحدة ملزمة تنظم استهلاك المياه في جميع القطاعات، لضمان فاعلية إدارة الموارد المائية في الدولة، وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي.

ودعت التوصيات التي أجملها المجلس في 12 توصية، إلى تبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة، مثل إمارة دبي في الاعتماد على أحدث الأنظمة الذكية لتقليل الفاقد في شبكة المياه، تكثيف حملات التوعوية والترشيد لجميع الفئات من مواطنين ومقيمين بعدة لغات، واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار في مجال ترشيد المياه، بما يضمن خفض متوسط استهلاك المياه في الدولة. التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تبني مبادرات ابتكارية تعنى بترشيد الاستهلاك وتحقيق استدامة الأمن المائي. تفعيل دور الإعلام وبالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية الاتحادية والمحلية على كافة المستويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترشيد استهلاك المياه.

واشتملت التوصيات على تحقيق التزامات الدولة فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) عن طريق تشجيع وتحفيز المواصفات الدولية لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء، تسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة، أهمية الاستفادة من التجارب المحلية والدولية الناجحة بشأن الربط المائي الموحد تسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة. للدولة.

وطالبت التوصيات بضرورة التسريع في استكمال المشروع الهادف إلى توحيد المعايير اللازمة للمياه المرتجعة وتعميمها على محطات التحلية ووضع برامج لتقليل تكلفة الإنتاج والحد من استهلاك الطاقة في إنتاج المياه أو توزيعها واستخدامها، بما يسهم في الحد والتقليل من الانبعاثات الغازية. إعداد تقرير دوري لضمان امتثال جميع المحطات بالتعليمات اللازمة لمراقبة نوعية وجودة المياه المرتجعة. توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع مراكز أبحاث المياه والطاقة لإيجاد حلول مبتكرة بشأن استدامة الأمن المائي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال طاقة المستقبل وأنظمة المياه، إيجاد حلول وبدائل لإنشاء خزانات استراتيجية للمياه في كافة إمارات الدولة وإعادة النظر في الخطط والمبادرات البديلة لتحقيق أهداف الأمن المائي في حالات الطوارئ.

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