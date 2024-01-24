مطعم "رويا" التركي يُطلق "التجربة الأناضولية" في فندق سانت ريجيس النخلة بدبي

(MENAFN
- Iris Media Press Services) دبي: أطلق مطعم "رويا" التركي، أحدث المطاعم الفخمة بفندق سانت ريجيس النخلة دبي، قائمة طعام "التجربة الأناضولية" في خطوة لإسعاد قلوب ضيوفه وزواره من عُشّاق المأكولات التركية الأصيلة، وإمتاع حواس تذوّقهم بأشهى الأطباق الفاخرة اللذيذة، ضمن جلسات راقية مع إطلالات خلابة على أفق دبي الرائع ومياه الخليج الساحرة.
وقال الشيف غوهان شوكيليز: "يُسعدنا إطلاق هذه التجربة المُمتعة لحواس ضيوفنا وعملائنا، مع أطباق تعكس تنوّع المطبخ التركي وغناه بالألوان والنكهات والتوابل التي تُبرز أصالة مأكولاتنا وتمنح الجميع لقمة شهية تُعيدهم إليها مرة تلو الأخرى، إضافة إلى تقديم مجموعة مُختارة من المشروبات الخاصّة بالفندق تتناسب مع هذه التجربة الفاخرة".
تبدأ القائمة الجديدة بمجموعة من المُقبّلات اللذيذة مثل: السميط بالكافيار والذي يتألّف من كافيار أوسيترا مع اللبنة التركية وخبز السميط المحمص، إسلي باتليجان، الباذنجان مع بيوري الجوز ورقائق الباذنجان المغطاة بطبقة مقرمشة، كاربوز دوماتيس، وهي كرات اللبنة بالطماطم والبطيخ المكبوس، وليفريك شرائح رقيقة من سمك القاروص النيء مع الخردل والتفاح وشرائح الفجل الناعمة. كما تضمّ الأطباق الرئيسية: كباب أضنة لحم الضأن المقطع يدوياً مع الطماطم المشوية، الكمـأة الطازجة الفاخرة من البحر الأسود مع البيض العضوي المطهو على نار هادئة، سمك القاروص المشوي مع زيتنيايلي كراسا الفستق الحلبي من عنتاب مع الكراث الصغير والجزر والأرز، إضافة إلى كيشكيك ريزوتو الشعير مع لحم الضأن المسحّب والبهارات.
لمحبي المذاقات الحلوة ولختام وجبة شهية ورائعة، تتضمّن القائمة: البقلاوة بالبندق القيمر المخفوق مع شراب الحليب المكرمل والقرفة، وفرن سوتلاتش مهلبية الأرز الأناضولية التقليدية مع التوت وآيس كريم الورد وراحة الحلقوم التركية.
من الجدير بالذكر أن مطعم "رويا"، هو أحدث وجهات فندق سانت ريجيس دبي النخلة الفاخرة، ويختصّ بتقديم أطباق المطبخ الأناضولي الأصيل بلمسة مُبتكرة حديثة ليمنح ضيوفه تجربة ذوقية منقطعة النظير. ويمتاز المطعم بتصاميمه الداخلية الباعثة على التفاؤل لا سيما مع الألوان النابضة بالحياة والأضواء الخافتة والمطبخ المفتوح والزخارف التقليدية المحدّثة، حيث يحرص المطعم على توفير كافة وسائل الرفاهية الراقية لجعل وجبات الطعام المعتادة ذكريات سعيدة لا تنسى.
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