ألمانيا تحذر من أرباح البنوك ومخاطر العقارات لعام 2024

(MENAFN
) أعرب رئيس هيئة الرقابة المالية في ألمانيا "بافين"، مارك برانسون، في يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير، عن نظرة حذرة أكثر تحفظًا حول أرباح البنوك في عام 2024 وأبرز المخاوف المتزايدة حول سوق العقارات, ويأتي هذا التحذير في ظل أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه أكبر أزمة عقارية له منذ عقود.
كما تبنى برانسون نبرة أكثر تشاؤمًا في تصريحاته الأخيرة، حيث أشار إلى أن الصناعة تكافح مع التحديات المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والإفلاسات الشركية وتباطؤ ملحوظ في أنشطة التداول, وأكد برانسون أن التجاوزات الملاحظة خلال فترات فائدة استثنائية منخفضة دفعت إلى ضرورة إجراء تصحيح, وأبرز المخاطر داخل القطاع، حيث وصف العقارات التجارية بأنها "المخاطر رقم 1"، مؤكدًا النواحي الضعيفة في هذا القطاع.
كذلك تسببت التحديات التي واجهها مطورو العقارات وشركات العقارات في انخفاض قيم العقارات وتباطؤ ملحوظ في عمليات البيع والشراء, وأشارت "بافين" إلى أن هذا الاتجاه قد يستمر، مما يسهم في بيئة تحديات مستمرة للبنوك المتأثرة, وأبرزت الهيئة إمكانية تأثيرات مستمرة على الأرباح والحاجة الملحة لتخصيص مخصصات أعلى لتغطية المخاطر المرتبطة بتراجع قطاع العقارات, وفي تقرير منفصل حول نقاط التركيز لعام 2024، أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية تعقيد الوضع وشددت على الظروف الصعبة في قطاع العقارات، معربة عن مخاوف بشأن تأثيرات مستمرة على أرباح البنوك والضرورة الملحة لزيادة تخصيصات المخاطر.
في حين تتابع "بافين" أيضًا خارج إطار المخاوف في قطاع العقارات، مخاطر تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بانقطاع الإنترنت المحتمل وتفويض الخدمات من قبل الشركات التي تخضع لإشرافها, وتعكس هذه التقييمات الشاملة للمخاطر النهج الاستباقي للهيئة في التعامل مع التحديات المتنوعة التي تواجه المشهد المالي في العام القادم.
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