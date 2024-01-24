وزير الخارجية الأمريكي يخصص 45 مليون دولار إضافية لمعالجة نزاعات منطقة الساحل

(MENAFN
) في يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير، التزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتقديم تمويل إضافي بقيمة 45 مليون دولار للتصدي للنزاعات وتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل الغربي الإفريقي, وشهدت منطقة الساحل زيادة في عدم الاستقرار المرتبطة بتمرد المتشددين الإسلاميين في السنوات الأخيرة, وجاءت التزامات بلينكن خلال الجزء الثاني من جولته الإفريقية، التي تشمل أربع دول هي الرأس الأخضر، ساحل العاج، نيجيريا، وأنغولا, وتستمر الجولة، المقررة من 21 إلى 26 يناير، في التفاوض حول مختلف جوانب الشراكات الأمريكية الأفريقية، بما في ذلك التجارة والمناخ والبنية التحتية والصحة والأمان.
كما تأتي هذه الجهود الدبلوماسية عقب قمة عُقدت في واشنطن في ديسمبر 2022، وجمعت بين قادة من أفريقيا والولايات المتحدة, وتركز التحديات الأمنية المستمرة في غرب أفريقيا، وآثار الانقلاب في النيجر العام الماضي، والمخاوف من تزايد تأثير روسيا في المنطقة، على جولة بلينكن.
في حين عقد بلينكين بعد وصوله إلى أبيدجان، العاصمة المالية لساحل العاج، مساء يوم الاثنين، اجتماعًا مع الرئيس العاصمة السينغالية في صباح يوم الثلاثاء, وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أعلن عن التمويل الإضافي، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بمعالجة القضايا المعقدة التي تسهم في عدم الاستقرار في منطقة الساحل.
وتؤكد جولة بلينكن في أفريقيا على طبيعة التورُّط المتنوع للولايات المتحدة مع القارة، حيث تغطي مجالات حيوية مثل الأمان والتجارة والعمل المناخي وتطوير البنية التحتية, ومع مواجهة منطقة الساحل لتحديات مستمرة، يهدف التمويل الإضافي إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق استقرار دائم وسلام في المناطق المتأثرة.
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