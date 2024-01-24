أسعار الذهب تظهر استقراراً مع انتظار المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية

(MENAFN
) في يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير، أظهرت أسعار الذهب استقرارًا بين المستثمرين الذين ينتظرون بفارغ الصبر سلسلة من بيانات الاقتصاد الأمريكي المقبلة للحصول على رؤى حول الجدول الزمني المحتمل لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, وفي عمليات البيع الفوري، تم تسوية سعر الذهب عند 2,021.89 دولار للأوقية بحلول الساعة 1433 بتوقيت جرينتش، وكانت عقود الذهب الأمريكية أيضًا قد استقرت عند 2,023.20 دولار.
كما توجّه انتباه المستثمرين إلى قراءة مؤشر مديري المشتريات "بي ام آي" الأمريكي المقررة للإصدار اليوم الأربعاء، جنبًا إلى جنب مع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المتوقعة يوم الخميس، والبيانات المتوقعة للإنفاق الشخصي يوم الجمعة, وتُعتبر هذه النقاط البيانية علامات حاسمة قد توفر وضوحًا حول متى قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ تخفيضات في أسعار الفائدة.
كذلك تزيد اجتماعات البنك المركزي الأمريكي المقبلة المقررة في 30 و31 يناير من حدة الترقب, وفي الأسبوع الماضي، أكد مسؤولون من البنك المركزي الأمريكي على ضرورة الحصول على المزيد من بيانات التضخم قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تخفيض أسعار الفائدة, ويؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل التكلفة الفرصية لحيازة الأصول غير الرائدة مثل الذهب.
في حين شهدت الفضة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1 بالمئة في عمليات البيع الفوري، لتصل إلى 22.31 دولار للأوقية, وشهد البلاتين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.4 بالمئة، ليستقر عند 865.63 دولار، في حين تعرض البالاديوم انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى 934.50 دولار, وتظل مشاعر السوق حساسة تجاه المؤشرات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية، مع مراقبة المستثمرين بعناية للتعامل مع التحولات المحتملة في مشهد المعادن الثمينة.
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