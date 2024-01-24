تحديث عاجل لهواتف «آيفون» بعد اكتشاف 15 مشكلة أمنية

حثت شركة أبل جميع مستخدمي هواتف "آيفون" على تحديث هواتفهم وتنزيل آخر إصدار لنظام iOS 17، وذلك بعد أن اكتشفت وجود 15 مشكلة أمنية، قد تفضي إلى تسريب بيانات حساسة للمستخدمين.

وطرحت أبل نظام التشغيل iOS 17.3 مع العديد من الميزات وإصلاحات الأخطاء. بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكدت عملاق التكنولوجية الأمريكية أنها اكتشفت إحدى عمليات الاحتيال في Mail Search، حيث يمكن لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إلى المعلومات، وأخرى في متصفح Safari والتي ربما جعلت نشاط التصفح الخاص للمستخدم مرئيا في الإعدادات.

كما تم العثور على عيوب في WebKit، وهو محرك المتصفح الذي يشغل Safari. وقالت: "قد تكون صفحة الويب المصممة بشكل خبيث قادرة على أخذ بصمة المستخدم".

وأوضحت آبل أنها "لا تكشف عن المشكلات الأمنية أو تناقشها أو تؤكدها حتى يتم إجراء تحقيق وتوفير التصحيحات أو الإصدارات".

وتأتي الإصلاحات الأمنية مخصصة لأجهزة "آيفون" و"آيباد"، التي واجهت الأخطاء نفسها.

وأبلغ اثنان من خبراء الأمن السيبراني عن مشكلة في Time Zone، والتي وجدوا أنها قد تسمح للجهات الفاعلة السيئة بمشاهدة نظام سجل رقم هاتف المستخدم.

ويمكن للمستخدمين تحديث هواتفهم من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم عام ثم تنشيط التنزيل لنظام iOS 17.3 الجديد.

ويضمن نظام التشغيل الجديد iOS 17.3 ميزة الحماية من سرقة الأجهزة التي قال البعض إنها واحدة من أفضل ميزات آبل منذ سنوات. كما يتضمن AirPlay لأجهزة التلفاز الفندقية وتحسينات اكتشاف الأعطال لجميع نماذج آيفون 14 و15.



