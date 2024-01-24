سهيل المزروعي: ندرس إمكانية إنشاء طريق اتحادي جديد أو زيادة عدد الحارات

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الوزارة ستعكف على دراسة المقترح الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي، بشأن إنشاء طريق جديد يربط جميع إمارات الدولة، بما يسهم في خفض معدلات الازدحام على الطرق الخارجية خاصة في أوقات الذروة.

وأوضح في رده على توصية قدمها الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، بأن الوزارة ستدرس بشكل مفصل فكرة إنشاء طريق جديد يربط إمارات الدولة، مشيراً في الوقت نفسه بأن إنشاء طريق جديد يحتاج إلى موافقات من الحكومات المحلية.

وأوضح بأن الوزارة ستعمل على عقد اجتماعات تنسيقية مع الحكومات المحلية، في هذا الشأن، وذلك لمعرفة إن كان هناك حاجة فعلية لإنشاء طريق جديد أو زيادة عدد الحارات في الطرق الحالية، أو تحويل المركبات إلى طرق أخرى تشهد كثافة مركبات أقل.

وقال سهيل المزروعي: "الازدحام المروري ظاهرة، موجودة في كل طرق العالم، لكن هناك مقاييس ومعايير تستخدمها دول العالم، لتحديد مستوى جودة الطرق، ودولة الإمارات نجحت بفضل منظومة طرقها في أن تكون بين المراكز الـ 10 الأولى على مستوى العالم".

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