كأس أمم إفريقيا 2023.. إقالة هيوتون مدرب غانا بعد الإقصاء المبكر

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان إقالة كريس هيوتون من تدريب المنتخب الوطني بعد خروجه المبكر من كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج.

واحتلت غانا المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد تعادلها 2-2 مع موزمبيق يوم الاثنين الماضي.

وتبخرت آمالها في التأهل إلى دور الستة عشر بصفتها واحدة من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث بعد نتائج المنتخبات الأخرى في المجموعتين الثالثة والرابعة.

وقال الاتحاد الغاني في البيان "يعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إعفاء كريس هيوتون من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بأثر فوري".

كما اتخذ المجلس التنفيذي قرارا بحل الجهاز الفني للمنتخب.

وأضاف البيان "سيقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم في الأيام المقبلة خارطة طريق بشأن مستقبل المنتخب".

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