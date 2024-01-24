كأس آسيا 2023.. دموع مصرية في ليلة سوريا التاريخية

حقق منتخب سوريا إنجازًا تاريخيًا بعدما تأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023، إذ لم يسبق لنسور قاسيون في تاريخهم تخطي دور المجموعات من البطولة القارية.

وانخرط المصري محمود فايز مساعد هيكتور كوبر، في البكاء بشدةٍ بعد تحقيق المنتخب السوري لإنجاز الصعود إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023.

وتمكّن منتخب سوريا من التأهل كأحد المنتخبات الأفضل التي احتلت المركز الثالث، حيث حصد 4 نقاطٍ، وحل خلف أستراليا وأوزباكستان في ترتيب المجموعة الثانية.

وضرب منتخب سوريا موعدًا في دور الـ 16 مع المنتخب الإيراني، والذي ظفر بدوره بـ 9 نقاطٍ ليهيمن على صدارة المجموعة الثالثة، وكان كوبر بصدد الحديث إلى مراسلي إحدى القنوات التلفزيونية، حيث وقف فايز إلى جانبه ليتولى الترجمة من الإسبانية إلى العربية.

وأجهش فايز بالبكاء بعد تأكيد تأهل المنتخب السوري كأحد أفضل الثوالث، قبل أن يقدم على احتضان مراسل القناة التلفزيونية.

وفي وقتٍ لاحقٍ، لجأ فايز إلى حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، حيث كتب: "سوريا في القلب، أن يرتبط عملك بشعب وأهل وضغوطات وآمال وطموحات، وأن ترسم البسمة ولو لدقيقة على وجوههم في وسط المعاناة والألم".

وواصل: "أهل سوريا وشعبها الطيب الصبور، وشوارع دمشق وأصالتها، ورجاء الناس في الفوز، وأمل جديد في الغد، شكرًا للاعبين على التأهل التاريخي".

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