مركز دبي للسلع المتعددة يستهلّ جولاته الترويجية الدولية 2024 في لندن

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة المتخصصة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق النسخة التاسعة من جولاته الترويجية الدولية "وُجد من أجل التجارة" انطلاقاً من لندن، في إطار جهوده المستمرة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة.

وقد نما حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة بنسبة 47.3% على أساس سنوي ليصل إلى 25.5 مليار جنيه إسترليني (119 مليار درهم إماراتي) في الأرباع السنوية المتتالية حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023. وقدّم مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة واسعة من المزايا وفرص النمو الإضافية للشركات البريطانية عبر تأسيس مقر لها في دبي والاستفادة من مجموعة من أسرع أسواق العالم نمواً.

وانضمت أكثر من 200 شركة بريطانية إلى منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة خلال العام 2023 وحده، ليصل العدد الإجمالي إلى 2,080 شركة، يمثل نموًا سنويًا بنسبة 10٪.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "واصلنا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية تعزيز المزايا والقيمة الفريدة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة، واعتمدنا تغييرات هيكلية ضخمة في منطقة الأعمال، ونجحنا في تسجيل مستويات جديدة من استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي. وبعد انضمام 2,700 شركة جديدة إلى المركز خلال العام الماضي، من بينها 200 شركة بريطانية، حقّقنا نمواً قوياً عبر مختلف منظوماتنا، ولا سيما في مركز العملات المشفرة ومركز الألعاب، ومن المقرر إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لمركز دبي للسلع المتعددة قريباً. ولتلبية مستوى الطلب المرتفع، تزداد أهمية تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية، لذلك افتتحنا برج أبتاون تاور، مركزنا الرئيسي الجديد خلال العام الماضي، والذي يضم 22 طابقاً من المساحات المكتبية الراقية من الدرجة الأولى لشركاتنا الأعضاء في أول برج ضمن الأبراج التجارية والسكنية التسعة التي ستُتوج منطقة أبتاون دبي".

ونُظّمت الجولة في غرفة التجارة العربية البريطانية بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن. وخلال الفعالية، أطلع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة 160 شخص من قادة الشركات البريطانية العاملة في مختلف القطاعات على مدى سهولة مزاولة الأعمال في دبي من خلال التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، أحد أكثر مناطق الأعمال ترابطاً في العالم. كما سلّطت النقاشات الضوء على القوة والمرونة التي تتحلى بها دبي في وجه التحديات الاقتصادية العالمية، وانخفاض التضخم، والسياسات الداعمة للشركات وهي عوامل رسّخت مكانتها كمركز محوري للتجارة العالمية.

وتلعب سلسلة الجولات الترويجية "وُجِد من أجل التجارة" التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً مهماً في الترويج لدبي كوجهة رئيسية لمزاولة الأعمال، حيث يسلّط المركز خلال هذه الجولات الضوء على القيمة الفريدة التي تقدمها دبي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ويساهم مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 11% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي في دبي. وخلال العام 2023، سجلت المنطقة الحرة ثاني أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث شهدت انضمام نحو 2,700 شركة جديدة، ليرتفع عدد الشركات الأعضاء المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة لأكثر من 24,000 شركة من جميع أنحاء العالم.

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