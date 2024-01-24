سهيل المزروعي: إجراءات جديدة لحل الازدحام المروري بين دبي والإمارات الشمالية

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن النصف الثاني من العام الجاري 2024، سيشهد تنفيذ آليات وإجراءات جديدة، تستهدف حل الازدحام المروري على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية. مشيراً في الوقت نفسه بأن هذه الآليات تم إعدادها وفقاً لدراسات متكاملة وشاملة.

وأفاد في رده اليوم الأربعاء على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أن الدولة تشهد تطوراً مستمراً في شبكات النقل خصوصاً الطرق، موضحاً بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البلديات المحلية على الحصول على الموافقات التي تستهدف تعزيز الطرق التي تربط بين الإمارات.

وتابع: "تعكف الوزارة بشكل دوري ومستمر في عمل الدراسات التي تستهدف إيجاد الحلول التكاملية، وتم الاتفاق على تنفيذ عدد من الحلول بما يسهم في تنشيط الحركة المرورية وتقليل الازدحام.

ولفت معالي المزروعي إلى إنشاء الوزارة لمركز متكامل يقوم برصد الحركة دورياً على مدار الـ 24 ساعة، كما تم إدخال الذكاء الاصطناعي لمعرفة أسباب دخول السيارات ووقوع الازدحام.





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