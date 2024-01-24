سهيل المزروعي: إجراءات جديدة لحل الازدحام المروري بين دبي والإمارات الشمالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن النصف الثاني من العام الجاري 2024، سيشهد تنفيذ آليات وإجراءات جديدة، تستهدف حل الازدحام المروري على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية. مشيراً في الوقت نفسه بأن هذه الآليات تم إعدادها وفقاً لدراسات متكاملة وشاملة.
وأفاد في رده اليوم الأربعاء على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أن الدولة تشهد تطوراً مستمراً في شبكات النقل خصوصاً الطرق، موضحاً بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البلديات المحلية على الحصول على الموافقات التي تستهدف تعزيز الطرق التي تربط بين الإمارات.
وتابع: "تعكف الوزارة بشكل دوري ومستمر في عمل الدراسات التي تستهدف إيجاد الحلول التكاملية، وتم الاتفاق على تنفيذ عدد من الحلول بما يسهم في تنشيط الحركة المرورية وتقليل الازدحام.
ولفت معالي المزروعي إلى إنشاء الوزارة لمركز متكامل يقوم برصد الحركة دورياً على مدار الـ 24 ساعة، كما تم إدخال الذكاء الاصطناعي لمعرفة أسباب دخول السيارات ووقوع الازدحام.
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