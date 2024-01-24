بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر قانوناً بإنشاء «هيئة أبوظبي للتراث»

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء «هيئة أبوظبي للتراث».

وتحلُّ «هيئة أبوظبي للتراث» محلَّ كلٍّ من «نادي تراث الإمارات»، و«لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي».

وتختصُّ الهيئة بوضع الاستراتيجيات الهادفة إلى المحافظة على التراث و”السنع” الإماراتي، وترسيخ قِيَم الهُويَّة الوطنية والقيم التراثية في المجتمع، إضافةً إلى توثيق الممارسات التراثية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلِّقة بالأدب والتراث، بما يتوافق مع استراتيجية التراث الثقافي في إمارة أبوظبي.

وتتولى الهيئة رعاية وتعزيز وتوثيق الشِّعر بأشكاله المختلفة؛ سواء النبطي أو الفصيح، ومراجعة الدراسات والإصدارات الخاصة بالتاريخ الشفهي في الإمارة واللهجات المحكية فيها، ومحتوى القصائد والمواد المكتوبة والمرئية والمسموعة المرتبطة بالقيادة والوطن.

وتهدف «هيئة أبوظبي للتراث» إلى نشر الوعي بالتراث والسنع الإماراتي، وتعزيز قِيَم الهُويَّة الوطنية والحفاظ عليها، لتعزيز التلاحُم المجتمعي، كما تتولى إدارة وتنظيم المهرجانات والمعارض والبرامج التراثية داخل الإمارة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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