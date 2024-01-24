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محتجون يقاطعون خطاب بايدن بهتافات مؤيدة للفلسطينيين

1/24/2024 2:17:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 24 كانون الثاني (بترا) - قاطع محتجون مؤيدون للشعب الفلسطيني أمس الثلاثاء مرارا خطابا انتخابيا للرئيس جو بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية.
وبحسب واشنطن بوست، ألقى بايدن خطابا في تجمع انتخابي في ماناساس بولاية فيرجينيا قرب العاصمة واشنطن، خصصه للدفاع عن الحق في الإجهاض، ما اضطره للتوقف مرارا عن الكلام بعدما قاطعته هتافات تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ورد الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاما، على هتافات المحتجين، قائلا "سيستمر هذا الأمر لبعض الوقت، لقد خططوا لكل هذا الأمر".
وهذه ليست المرة الأولى التي يسأل فيها بايدن علانية بشأن موقفه من الحرب المستعرة منذ ثلاثة أشهر ونصف في غزة.
ويخوض بايدن حملة انتخابية للفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني.
وهتف المحتجون "فليرحل جو الداعم للإبادة الجماعية ".
إلى ذلك، قالت مديرة الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي بايدن أن فوز الرئيس السابق دونالد ترمب بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في نيوهامبشر مساء الثلاثاء، يعني ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل الحزب الجمهوري.
وأضافت مديرة الحملة جولي تشافيز رودريغيز في بيان إن "نتائج الليلة تؤكد أن دونالد ترمب ضمن عمليا ترشيح الحزب الجمهوري للأنتخابات الرئاسية.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
24/01/2024 07:07:51

MENAFN24012024000117011021ID1107760527

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