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مؤشرات الأسهم الأميركية مُستقرة على ارتفاع

1/24/2024 2:17:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 24 كانون الثاني (بترا)- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، محافظة على ارتفاعها، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 74 دولاراً للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الثلاثاء، 96 نقطة ليصل إلى 37095 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 65 نقطة ليصل الى 15425 نقطة، وهو رقم قياسي جديد.
وارتفع أيضا مؤشر (S&P500) نحو 14 نقطة ليصل إلى 4864 نقطة مٌسجلا ايضا رقما قياسيا جديدا.
-- (بترا)
م د/ب ط
24/01/2024 07:02:45

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