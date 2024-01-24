مؤشرات الأسهم الأميركية مُستقرة على ارتفاع

مؤشرات الأسهم الأميركية مُستقرة على ارتفاع
التاريخ
1/24/2024 2:17:56 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 24 كانون الثاني (بترا)- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، محافظة على ارتفاعها، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 74 دولاراً للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الثلاثاء، 96 نقطة ليصل إلى 37095 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 65 نقطة ليصل الى 15425 نقطة، وهو رقم قياسي جديد.
وارتفع أيضا مؤشر (S&P500) نحو 14 نقطة ليصل إلى 4864 نقطة مٌسجلا ايضا رقما قياسيا جديدا.
-- (بترا)
م د/ب ط
24/01/2024 07:02:45
MENAFN24012024000117011021ID1107760526
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