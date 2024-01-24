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تقرير أممي: جيش الاحتلال يصدر اوامر اخلاء جديدة في خان يونس

1/24/2024 2:17:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 24 كانون الثاني (بترا) - ذكرت الامم المتحدة اليوم ان جيش الاحتلال الإسرائيلي اصدر الليلة الماضية أوامر إخلاء جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين في عدد من مجمعات المدن في خان يونس.
وقال تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ان مساحة المنطقة المتضررة تبلغ حوالي أربعة كيلومترات مربعة ويبلغ عدد سكان المنطقة حوالي 88 ألف نسمة، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 425 الف نازح يبحثون عن مأوى في 24 مدرسة ومؤسسة أخرى.
وتشمل المنطقة المتضررة مستشفى ناصر (سعة 475 سريراً)، ومستشفى الأمل (100 سرير)، والمستشفى الأردني (50 سريراً)، وهو ما يمثل حوالي 20 بالمائة من المستشفيات المتبقية التي تعمل جزئياً في جميع أنحاء قطاع غزة، حسب التقرير الذي أشار إلى وجود ثلاث عيادات صحية في المنطقة المتضررة.
وتفيد التقارير بوجود حوالي 18 الف نازح في مستشفى ناصر، مع وجود عدد غير معروف من النازحين الذين يبحثون عن مأوى في المرافق الصحية الأخرى.
-- (بترا)
م د/ب ط
24/01/2024 06:59:58

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