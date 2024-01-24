واشنطن تشن ضربات على فصائل مسلّحة في العراق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 24 كانون الثاني (بترا) - أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن القوات الأميركية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلحة، وذلك ردا على هجمات استهدفت عسكريين أميركيين في كل من العراق وسوريا.
ونقلت واشنطن تايمز، عن أوستن قوله في بيان إن "القوات العسكرية الأميركية شنت ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق".
وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة هي رد مباشر على سلسلة هجمات تصعيدية شنتها ميليشيات ترعاها إيران" ضد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وشنت الولايات المتحدة هذه الضربات بعد أيام من تعرض قواتها في غرب العراق لقصف بصواريخ بالستية ومقذوفات صاروخية.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
24/01/2024 06:59:54
MENAFN24012024000117011021ID1107760524
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