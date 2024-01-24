واشنطن تشن ضربات على فصائل مسلّحة في العراق

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 24 كانون الثاني (بترا) - أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن القوات الأميركية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلحة، وذلك ردا على هجمات استهدفت عسكريين أميركيين في كل من العراق وسوريا.

ونقلت واشنطن تايمز، عن أوستن قوله في بيان إن "القوات العسكرية الأميركية شنت ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق".

وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة هي رد مباشر على سلسلة هجمات تصعيدية شنتها ميليشيات ترعاها إيران" ضد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وشنت الولايات المتحدة هذه الضربات بعد أيام من تعرض قواتها في غرب العراق لقصف بصواريخ بالستية ومقذوفات صاروخية.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

24/01/2024 06:59:54

