مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 24 كانون الثاني (بترا)- ناقش مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية في جلسة استمرت حتى صباح اليوم، الوضع في فلسطين المحتلة بمشاركة وزراية واسعة.

وعبر رئيس وزراء سيراليون، ديفيد موينينا سنجيه عن قلقه العميق من أن العملية العسكرية الإسرائيلية أعقبتها خطابات تدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين من قبل بعض السياسيين الإسرائيليين.

وقال سنجيه في كلمة بلاده أمام مجلس الامن الدولي "ندين الخطاب ونرفض أي محاولة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية سواء بشكل مؤقت أو دائم"، داعيا إلى محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي".

وأشار إلى تصاعد التوترات في الضفة الغربية وعبر الخط الأزرق في لبنان والبحر الأحمر وأجزاء أخرى من المنطقة، مشددا على ضرورة مواصلة استكشاف جميع السبل الدبلوماسية والسياسية نحو إيجاد حل عادل ودائم، على أساس مبدأ الدولتين.

من جانبه قال وزير الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة اللورد طارق أحمد، إن الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم يومياً حيث يواجه مئات الآلاف هناك خطر المجاعة.

وأضاف خلال مشاركته في الجلسة "بصراحة، معاناتهم غير مقبولة وأولويتنا يجب أن تكون التخفيف منها"، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2720، حث إسرائيل أيضًا على "زيادة" تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كبير، بما في ذلك من خلال فتح ميناء أسدود وزيادة الوصول الفوري عبر معبر كرم سالم.

ودعا اللورد أحمد جميع أعضاء المجلس إلى العمل بشكل جماعي من أجل التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

من جانبها، أكدت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عذراء ضيا، أن حل الدولتين، بشأن قضية فلسطين، هو الضامن الوحيد للسلام.

واضافت ضيا خلال مشاركتها بالجلسة "لا يمكن أن يكون هناك نقل قسري للمدنيين في غزة، وإن بلادها تواصل مطالبة القادة الإسرائيليين ببذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي".

وقال الممثل الدائم لموزمبيق في الأمم المتحدة، بيدرو كوميساريو، إن الوضع الحالي يتطلب وقفًا فوريًا وعاجلًا لإطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف الأعمال العدائية، وإنهاء الصراع في نهاية المطاف.

وقال: "في منطقة مضطربة مثل الشرق الأوسط، حيث الصراع يولد الصراع، علينا أن نكون حذرين وحكيمين في كل خطوة نتخذها، وفي كل خطوة نتخذها"، و"نحن بحاجة إلى تجنب العواقب السياسية والأمنية التي لا يمكن تصورها، ويمكن أن تعرض السلام والأمن العالميين للخطر."

وتابع بيدرو كوميساريو، حيث بلاده تشغل أحد مقاعد المجلس غير الدائمة، "كأعضاء في مجلس الأمن، "من واجبنا أن نتكاتف" و"نضع حدًا للكارثة في غزة"، مشددا على أن عملنا وتأثيرنا على أطراف النزاع له أهمية بالغة، وفي حدود قدرتنا الفردية، نحتاج جميعًا إلى المساهمة في السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعرب مبعوث السلام الخاص لحكومة اليابان، إيمورا تسوكاسا عن أمله في اتخاذ إجراءات قريبًا لخفض التصعيد في غزة، محذرا في الوقت نفسه من امتداد الصراع إلى الضفة الغربية ولبنان والبحر الأحمر واليمن ومناطق أخرى.

وقال "نحن على مفترق طرق بشأن ما إذا كانت هذه الصراعات ستتحول إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق".

وشدد على انه يجب أن نوقف ذلك، وأن معالجة كل هذه التحديات الخطيرة، تجعل حل الدولتين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقال إن شعبي إسرائيل وفلسطين سيعيشان "حياة طبيعية" دون أي خوف على سلامتهما وبقائهما، وهذا هو المفتاح، مضيفا إن اليابان ستعمل باستمرار على بناء الثقة بين الطرفين من خلال مبادراتها الخاصة.

من جانبه، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن الاجتماع بشأن فلسطين يجب أن يبعث برسالة وحدة ووضوح، و"على الرغم من الإجماع الدولي على وقف فوري لإطلاق النار، فإن استخدام حق النقض من قبل الأعضاء الدائمين أثناء المناقشات المتعلقة بالقرارات السابقة بشأن غزة، يعيق جميع الجهود".

وقال السفير تشانغ إن ما ينقصنا هو الإرادة السياسية والتصميم، داعيا المجلس إلى أخذ زمام المبادرة بإلحاح لاستعادة السلام على أن يكون للوقف الفوري لإطلاق النار الأولوية.

وشدد على ضرورة "تنشيط حل الدولتين لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل"، مضيفا إنه من غير المقبول أن ترفض القيادة الإسرائيلية هذا الحل".

واقترح تشانغ انه "ومن أجل زيادة الضغوط وجعلها واقعا، لا بد من منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة" موضحا أن الصين ستواصل الضغط على مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في الجلسة إنه من العار ألا يتمكن المجتمع الدولي من إنهاء الصراع في غزة حتى الآن، فالتصعيد في المنطقة مثير للقلق.

وأضاف فيدان إن "على إسرائيل أن تسعى إلى حل دبلوماسي، ونحن كمجتمع دولي، نتحمل المسؤولية التاريخية لوقف هذه الحرب"، مبينا أن الوقف الفوري لإطلاق النار "أمر بالغ الأهمية على الطريق إلى اتفاق دائم سلام".

وقال ان "التدابير المؤقتة لن تجدي نفعا" وبما أن مستقبل غزة يعود للفلسطينيين والفلسطينيين فقط، فإن التركيز يجب أن يكون على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وإنشاء آلية لمراقبة تقدم السلام بين إسرائيل وفلسطين.

وقال سفير الإكوادور، خوسيه خافيير دي لا جاسكا، إن منع المعاناة والموت الناجم عن الحروب هو السبب وراء إنشاء الأمم المتحدة قبل أكثر من 78 عاما.

وأعلن دي لا جاسكا أن هذه يجب أن تكون الحرب الأخيرة في هذا الصراع الطويل، مضيفا "يجب أن يكون هدفنا تهيئة الظروف للتقدم نحو حل سلمي وتفاوضي ونهائي وعادل للطرفين، مع وجود دولتين".

وحذر من أن كل كلمة أو فعل يقوض إمكانية حل الدولتين يسهم في إدامة الصراع، وليس في تحسين الأمن. ويجب أن يكون هذا واضحًا للجميع، بعد سنوات عديدة من العنف والموت".

-- (بترا)

م د/

24/01/2024 06:56:18

