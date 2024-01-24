وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس الأمن حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 24 كانون الثاني (بترا) - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية في نيويورك.

وقال الصفدي في كلمة أمام مجلس الأمن إن الوقت يداهمنا والعدوان الإسرائيلي على غزة قد طال أمره، والمجازر قد أزهقت الكثير الكثير من الأرواح، ومئة وتسعة أيام من الفظائع، وأكثر من خمسة وعشرين ألف إنسان بريء قد أزهقت أرواحهم، والآلاف من الأطفال ما زالوا تحت الأنقاض، والأمهات والآباء لا حول لهم وهم يشاهدون أبناءهم وبناتهم يموتون من الألم والجوع (سوء التغذية)، والناس تحمل رفات عوائلهم بأكياس البلاستيك، وتستهزئ إسرائيل بالقانون الدولي، ومجلس الأمن للآن لم يطلب وقف إطلاق النار، ولا يقوم بفرض تطبيق قراراته التي تطالب بإيصال الغذاء للجائعين، والدواء للمرضى والمصابين، والتخدير للأطفال الخاضعين لعمليات جراحية نتيجة إصاباتهم جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على المنازل والمدارس والمستشفيات والجوامع والكنائس والملاجئ.

وتساءل الصفدي "في أي عالم نعيش حين يُجبر العم على إجراء عملية جراحية لابنة أخيه دون تخدير، هذا ما فعله الدكتور هاني بسيسو، في اليوم المئة وواحد لهذا الرعب، وفي منزله المحاصر، قام ببتر ساق ابنة أخيه التي تبلغ السادسة عشرة من العمر ودون مخدر، على طاولة الطعام في منزله، وكان المستشفى يبعد عنه خمس دقائق، ولكن حرب إسرائيل قد حالت دون الوصول إليه. ابنة أخيه، عهد، هي واحدة من عشرة أطفال يفقدون أحد أطرافهم كل يوم في غزة، بحسب منظمة إنقاذ الطفولة "Save the Children".

وتابع "يقول مدير المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة أنه حتى في مناطق الحرب، لا يمكن للإنسانية استيعاب مناظر وأنين الأطفال المشوهين من أثر القنابل.

وطالب الوزير بوقف المجازر، فكل يوم يمضي دون إنهاء العدوان يعني المزيد من إزهاق الأرواح البريئة نتيجة العدوان الإسرائيلي والجوع والأمراض، وإن التهديد بالامتداد الإقليمي لهذه الحرب الكارثية هو تهديد حقيقي، والضفة الغربية في حالة غليان، والتوترات تفشت في المنطقة بشكل خطير.

وأشار إلى ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة بأنه عين الصواب: "غزة قد أصبحت مقبرة للأطفال،"و لا يوجد مكان آمن في غزة، حتى الموتى قد طالهم هذا الاعتداء اللإنساني، وقام الجنود الإسرائيليون بإخراجهم من قبورهم في ست عشرة مقبرة، وهذه ليست أفعال جنود مارقين، بل يعكسون أجندة التطرف والعنصرية التي تُغذي الحرب والتي تجرد 5.5 مليون فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية من إنسانيتهم، فهي أيدولوجية الكراهية التي يعتنقها علانية وزراء إسرائيل، والتي تجعل من القتل الجماعي للفلسطينيين أمراً عادياً.

وبين أن إسرائيل تدمر مجتمعا بأسره، وهّجرت أكثر من ثلثي سكان غزة، 1.9 مليون إنسان يعانون من ذل الملاجئ المتخمة والحرمان من الماء والغذاء والدواء، وتقوم إسرائيل عمداً بتجويع المدنيين من خلال منع المساعدات الإنسانية، ووفق تصنيف من أجل الأمن الغذائي المتكامل (IPC) حول غزة، والذي نشر الشهر الماضي، فإن جميع سكان غزة يواجهون مراحل متقدمة من المجاعة، وهنالك نصف مليون من هؤلاء السكان قد وصلوا المرحلة الخامسة الأكثر حدية للمجاعة وفق تصنيف (IPC).

ومضى قائلا، "بمعنى آخر، قامت إسرائيل بتجويع نصف مليون فلسطيني، وهذا أربعة أضعاف مجموع أعداد الذين يواجهون المجاعة من المستوى الخامس في سائر أنحاء العالم، ولم يسجل تصنيف (IPC) أبداً هذا المستوى من قلة الأمن الغذائي في أي بقعة من العالم في التاريخ الحديث، وهذه الوحشية يجب أن تتوقف، وأقل ما يمكن لمجلس الأمن فعله هو اتخاذ قرار مُلزم بإنهاء هذه المعاناة.

واكد الصفدي في كلمته بأنه لا يمكن للاحتلال والعنف والحرب أن يستمر بتهديد المنطقة، والسلام هو الضمان الوحيد لأمن وأمان إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأسرها، وأن الحلول المجتزئة لن تحقق السلام، والحديث عن مقاربات تقتصر على غزة خارج إطار الحل الشامل الذي ينهي احتلال الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة، هو ببساطة أمر غير قابل للتطبيق.

وقال لا يمكن العودة لما كان في السابق بمزيد من الحصار والاضطهاد، وليس لنا أن نقول لأهل غزة بأن عليكم أن تتحملوا العيش في سجن مفتوح وضعتكم إسرائيل فيه منذ عقود، والطريق الوحيد للسلام هو عبر إقامة دولة فلسطينية مُستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل الآمنة والمعترف بها.

وزاد، جميعكم تقبلون حل الدولتين، إلا أن إسرائيل تعمل على تقويض هذا الحل وتتحداكم جميعاً علانية، ورئيس وزراء إسرائيل قد تعهد بعدم السماح للشعب الفلسطيني بتحقيق حقه في الحرية وإقامة الدولة، وسياساته تجعل من المستحيل تحقيق السلام، وهو يقول ببساطة أنه سيستمر في اضطهاد الفلسطينيين، وهو يجعل من المستقبل مستقبل حرب، تحديه هذا لا يمكن أن يكون دون عواقب، ويجب محاسبة إسرائيل على أفعالها، على جرائم الحرب، وعلى الحيلولة دون تحقيق السلام.

وشدد على أنه لا يمكن أن تصبح المنطقة رهينة للطموحات السياسية وأجندات المتطرفين الإسرائيليين الذين يصفون الفلسطينيين بالحيوانات البشرية التي لا تستحق الحياة، والذين يُمكنون المستوطنين من ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين الأبرياء، ونحن الآن أمام مرحلة مفصلية، وعلى المجتمع الدولي أن يختار بشكل عاجل بين السماح للحكومة الإسرائيلية بإهلاك المنطقة أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووضع منطقتنا على طريق السلام الذي لا عوده فيه.

وقال ليس هنالك نقص في الأفكار التي يمكن طرحها لتحقيق السلام. ولكن هناك نقصا في إرادة إسرائيل لقبول حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ونقصا في عزيمة المجتمع الدولي باتجاه الوصول الحقيقي لحل الدولتين.

وحذر من أن الوقت يمر والمخاطر كبيرة، وما نحتاج إليه هو تحرك حقيقي من أجل السلام، والذي يجب أن يبدأ بإنهاء هذا العدوان اللاإنساني، وينتهي بإنهاء الاحتلال بشكل عاجل، فالاحتلال هو أساس كل الشر، وعلينا فرض السلام، لأنه إذا لم نفعل ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية ستستمر في فرض المزيد من الحروب، والمزيد من الموت، والمزيد من الكراهية في منطقتنا.

وكان الصفدي قد التقى، على هامش أعمال الاجتماع، نظراءه وزراء خارجية كل من فرنسا ستيفان سيجورنيه، والنرويج إسبن بارث إيدا، والنمسا ألكساندر شالينبيرع، وماليزيا محمد حسن، وروسيا سيرغي لافروف، وإندونيسيا ريتنو مارسودي، وسلوفينيا تانيا فايون، وسويسرا إجنازيو كاسيس، بالإضافة إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، في اجتماعات استعرضت تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات وضمان حماية المدنيين.

وفي سياق التنسيق العربي المشترك، التقى الصفدي نظيريه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي تشغل بلاده عضوية مجلس الأمن للفترة 2024 إلى 2025، ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، في اجتماعين منفصلين أكدا ضرورة وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتصدي لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة تكثيف الجهود لخفض التوتر والتصعيد في المنطقة، والحؤول دون توسع الحرب وخطرها على أمن المنطقة برمتها.

--(بترا)

ص خ/ ف ج

24/01/2024 06:44:55

