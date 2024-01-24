أجواء باردة إلى باردة جدًا وماطرة في أغلب المناطق حتى مساء السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)-تكون الأجواء اليوم الأربعاء، باردة غائمة جزئيا إلى غائمة، وماطرة في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح خاصة في شمال المملكة ، كما قد تشهد أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة زخات خفيفة من المطر ولفترة محدودة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الأمطار.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة أثناء النهار.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق ويتوقع -بإذن الله- هطول زخات خفيفة من المطر على فترات في أجزاء من شمال المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

كما تتأثر المملكة الجمعة، بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض على الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة -بإذن الله- ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما تسود رياح غربية نشطة السرعة مصحوبة بهبات قوية قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة .

وتبقى المملكة السبت، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جداً والرطبة، وتكون الأجواء باردة جداً غائمة ماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وسط احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وغير مؤثرة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض المناطق الى 50كم/ساعة .

أما في ساعات المساء والليل فتضعف فرصة هطول الأمطار تدريجيا في المناطق كافة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 12 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 4 وفي مرتفعات الشراة 9 - 3 وفي مناطق البادية 15 - 4 وفي مناطق السهول 13 - 6, وفي الأغوار الشمالية 18 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 11، وفي البحر الميت 20 - 10، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

24/01/2024 06:28:19

