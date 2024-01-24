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الغذاء والدواء تنظم محاضرة توعوية للقطاع الغذائي في المفرق

1/24/2024 2:17:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 23 كانون الثاني (بترا)- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، من خلال مديرية المناطق، بالتعاون مع غرفة تجارة المفرق محاضرة توعوية للقطاع الغذائي في المحافظة.
وقالت المؤسسة إن هذه المحاضرة تأتي استمرارا للحملة التوعوية التي أطلقتها استعدادا لشهر رمضان المبارك؛ بهدف ضمان توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين خلال الشهر المبارك.
وبينت أن المحاضرة قدمها مدير فرع المؤسسة في المفرق الدكتور معتصم السنجلاوي والدكتور راشد شديفات والمهندس أحمد الخزاعلة والدكتور حازم شديفات وحضرها عدد من أصحاب المنشآت الغذائية، تضمنت التعريف بمفهوم سلامة الغذاء في المنشآت لضمان توفير غذاء صحي وآمن وأهمية اتباع نظام الرقابة الذاتية وسبل تحقيقه والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشات.
وأكدت المؤسسة أنها ستواصل، ضمن الحملة، تنفيذ سلسلة ورشات توعوية مماثلة من خلال فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة للتوعية بالمخالفات الأكثر تكرارا وتسجيلا خلال رمضان الماضي والتثقيف بأفضل الممارسات لتفاديها والحد من تكرارها خلال شهر رمضان المقبل.
--(بترا)
ه ق/هـ ح
23/01/2024 23:46:02

MENAFN24012024000117011021ID1107760520

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