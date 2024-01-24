الغذاء والدواء تنظم محاضرة توعوية للقطاع الغذائي في المفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 23 كانون الثاني (بترا)- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، من خلال مديرية المناطق، بالتعاون مع غرفة تجارة المفرق محاضرة توعوية للقطاع الغذائي في المحافظة.
وقالت المؤسسة إن هذه المحاضرة تأتي استمرارا للحملة التوعوية التي أطلقتها استعدادا لشهر رمضان المبارك؛ بهدف ضمان توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين خلال الشهر المبارك.
وبينت أن المحاضرة قدمها مدير فرع المؤسسة في المفرق الدكتور معتصم السنجلاوي والدكتور راشد شديفات والمهندس أحمد الخزاعلة والدكتور حازم شديفات وحضرها عدد من أصحاب المنشآت الغذائية، تضمنت التعريف بمفهوم سلامة الغذاء في المنشآت لضمان توفير غذاء صحي وآمن وأهمية اتباع نظام الرقابة الذاتية وسبل تحقيقه والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشات.
وأكدت المؤسسة أنها ستواصل، ضمن الحملة، تنفيذ سلسلة ورشات توعوية مماثلة من خلال فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة للتوعية بالمخالفات الأكثر تكرارا وتسجيلا خلال رمضان الماضي والتثقيف بأفضل الممارسات لتفاديها والحد من تكرارها خلال شهر رمضان المقبل.
--(بترا)
ه ق/هـ ح
23/01/2024 23:46:02
MENAFN24012024000117011021ID1107760520
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