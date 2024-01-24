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مسؤول تركي يتوقع خفض الفائدة في الفصل الأخير من 2024

1/24/2024 2:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع رئيس جمعية البنوك التركية ألباسلان تشاكر، أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخيرة هذا الأسبوع، وأن يبدأ دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من هذا العام.
وقال تشاكر اليوم الأربعاء :" إن ارتفاع أسعار الفائدة يقترب من نهايته في جميع أنحاء العالم، أعتقد أن تركيا ستتبع خطوات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية وأتوقع أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في الربع الأخير".


ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس بعد اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس.

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