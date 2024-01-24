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الاحتلال يعتقل شابا من حزما على حاجز جبع العسكري

1/24/2024 2:09:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة حزما على حاجز جبع العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال شرق القدس.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمجد عمر كنعان (34 عاما) من بلدة حزما، أثناء مروره عبر حاجز جبع العسكري، بعد التدقيق في بطاقته الشخصية.

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