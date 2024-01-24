الاحتلال يعتقل شابا من حزما على حاجز جبع العسكري
التاريخ
1/24/2024 2:09:57 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة حزما على حاجز جبع العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال شرق القدس.
وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمجد عمر كنعان (34 عاما) من بلدة حزما، أثناء مروره عبر حاجز جبع العسكري، بعد التدقيق في بطاقته الشخصية.
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