الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي مصحوبا بعواصف رعدية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد اليوم الأربعاء، بالمنخفض الجوي، ويكون الجو بارداً وغائما جزئيا إلى غائم وتسقط بمشيئة الله الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماَ جزئياً إلى غائم شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وماطراً على فترات على معظم المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويتراجع تاثير المنخفض الجوي يوم غد الخميس بشكل تدريجي، ويكون الجو غائما جزئيا وباردا وتسقط بمشيئة الله امطار متفرقة على بعض المناطق على فترات، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الجمعة بمنخفض جوي جديد، ويكون الجو عاصفاً وماطرا وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

ويوم السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو عاصفاً وماطرا وبارداً إلى شديد البرودة وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.