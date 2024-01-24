نتنياهو ينتقد قطر وإدارة بايدن بشأن مفاوضات صفقة تبادل أسرى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قطر التي تلعب دورًا في الوساطة بشأن التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل أسرى بين إسرائيل، وحركة حماس؛ كما وجّه انتقادا لإدارة الرئيس الأميركيّ، جو بايدن؛ معتبرا أن الجانبين لم يشكّلان ضغوطا كافية بشأن المفاوضات المتعلّقة بصفقة تبادُل أسرى.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" مساء الثلاثاء عن 3 مصادر لم تسمها، قولها إن "إسرائيل وحركة حماس وافقتا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى خلال هدنة تستمر شهرا"؛ وذكرت المصادر نفسها، أن "الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب على غزة".

وركزت جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع القليلة الماضية على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من الأسرى الإسرائيليين بدءا من المدنيين وانتهاء بالجنود مقابل وقف إطلاق النار والإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وأفادت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، وحوى تسجيلا مسرّبا لنتنياهو خلال لقائه الإثنين، بعائلات الرهائن المحتجزين في غزة، بأن نتنياهو "أوضح سبب خيبة أمله من إدارة بايدن، في ظل القرار الأميركي تمديد عقد تواجدها في قاعدة جوية في قطر، لمدة عشر سنوات أخرى".

وقال نتنياهو في التسجيل: "هذا لا يبدو ضغطا"، في إشارة إلى عدم استغلال واشنطن تجديد عقد تواجدها في القاعدة القطرية، واستخدامه كورقة ضغط بشأن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق تبادل أسرى.

ووفق التقرير، فإن نتنياهو ومقرّبين منه، قالوا إن قطر تعهدت بوصول الأدوية إلى الرهائن الإسرائيليين، وأنها ستعطي إسرائيل "تأكيدا مرئيا" على ذلك.

وأضاف نتنياهو في التسجيل المسرّب: "أعتقد أن عليكم التحدث إلى المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط على أولئك الذين يمكنهم ممارسة ضغط".

وتابع: "أولا وقبل كل شيء، العامل الأول هو قطر. الآن، عندما أتحدث عن قطر، لا تسمعونني أشكر قطر. هل لاحظتم ذلك؟ أنا لا أشكر قطر، لماذا؟ لأنه بالنسبة لي، فإن قطر لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، وهي لا تختلف في جوهرها عن الصليب الأحمر، بل هي بمفهوم محدّد ربما تكون أكثر إشكالية".

وتتهم السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة، وجمعية الصليب الأحمر، بالانحياز للرواية الفلسطينية، بل وتزعم تل أبيب أن بعض المنظمات الدولية الحقوقية، تُعدّ "أذرعا لحماس".

وتابع نتنياهو: "لكنني مستعد الآن لاستخدام أي عامل يساعدني على إعادتهم (الرهائن في غزة) إلى الوطن"، مضيفا: "ليس لدي أي أوهام بشأنهم (بشأن قطر). إنهم لديهم نفوذ. لماذا لديهم نفوذ؟ لأنهم يمولونهم (يمولون حماس وفق ادعائه)".

وأضاف نتنياهو: "لقد كنت غاضبًا جدًا مؤخرًا، ولم أخفِ الأمر عن الأميركيين، حيث قاموا بتجديد عقد القاعدة العسكرية مع قطر. لماذا لم تقولوا؟ نطلب منكم إعادة المختطفين إلينا، هذا ضغط! لماذا؟ لأن قطر تمارس ضغوطا على حماس. أولا وقبل كل شيء؛ يجب الضغط على قطر".

وقال السكرتير العسكري لنتنياهو، آفي غيل، في الاجتماع: "من المفترض أن نتلقى من خلال القطريين نوعا من التأكيد، بطريقة أو بأخرى، بأنهم (الرهائن) تلقوا الأدوية. أقول هذا بحذر".

وتأتي أقوال نتنياهو، فيما كان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، أنه يدعم وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة طويلة، مشيرا إلى محادثات "نشطة" بشأن صفقة رهائن مُحتمَلة بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: "ندعم وقفا إنسانيا لإطلاق النار في غزة لمدة طويلة".

وذكر أن "المبعوث الأميركي (بريت) ماكغورك يزور المنطقة، للتركيز على اتفاق آخر للرهائن وهدنة إنسانية في غزة".

وشدّد كيربي على أن إدارة بايدن "لا تريد لحماس أن تحكم غزة، ونتفق مع نظرائنا الإسرائيليين في هذا الشأن"، مضيفا: "نجري محادثات نشطة بشأن صفقة رهائن بين حماس وإسرائيل".



