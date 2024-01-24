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مناقشات مشروع قانون موازنة 2024 تبدأ الأربعاء تحت قبة البرلمان

1/24/2024 2:09:40 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • وزيرة العمل ناديا الروابدة، ووزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين، يعقدان لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تنظيم سوق العمل وتحديات وزارة العمل
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  • يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مناقشات مشروع قانون موازنة 2024 تبدأ الأربعاء تحت قبة البرلمان 01/24/2024 - 09:25 عمان ن

    يبدأ مجلس النواب، الأربعاء،مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

    ويناقس المجلس اليوم؛ توصيات اللجنة المالية بشأنه ثم التصويت عليهما قبل تحويل المشروع إلى مجلس الأعيان لإقراره ضمن مراحل دستورية تشريعية.



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