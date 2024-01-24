مناقشات مشروع قانون موازنة 2024 تبدأ الأربعاء تحت قبة البرلمان

(MENAFN
- Amman Net)
وزيرة العمل ناديا الروابدة، ووزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين، يعقدان لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تنظيم سوق العمل وتحديات وزارة العمل
ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 2,2% لنهاية شهر كانون الأول الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي.
المؤسسة العامة للغذاء والدواء تضبط 50 ألف قطعة من مواد التجميل غير المجازة ومنتهية الصلاحية تسوق الكترونيا
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ109 على التوالي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
كتائب القسام تعلن صباح الثلاثاء تدمير ناقلة جند إسرائيلية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما أعلنت سرايا القدس تدمير دبابة إسرائيلية
يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مناقشات مشروع قانون موازنة 2024 تبدأ الأربعاء تحت قبة البرلمان 01/24/2024 - 09:25 عمان ن
يبدأ مجلس النواب، الأربعاء،مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
ويناقس المجلس اليوم؛ توصيات اللجنة المالية بشأنه ثم التصويت عليهما قبل تحويل المشروع إلى مجلس الأعيان لإقراره ضمن مراحل دستورية تشريعية.
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