الصفدي في مجلس الأمن: لا يوجد آمان في غزة حتى الموت طال الموتى

MENAFN - Amman Net) قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن 109 أيام مرت على الفظائع و25 ألف إنسان بري قد أزهقت أرواحهم، والالاف من الأطفال لا زالوا تحت الإنقاض.

وأضاف الصفدي، في كلمته خلال أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن‬ حول الشرق الأوسط‬ والقضية الفلسطينية‬، "الأمهات والإباء لا حول لهم ولا قوة، وهم يشاهدون أبنائهم يموتون من الألم والجوع".

وبين: الناس يحملون رفات عائلاتهم بأكياس البلاستيك، بينما إسرائيل تستهزئ بالقانون الدولي ومجلس الأمن حتى الآن لم يطلب وقف إطلاق النار، ولا يقوم بتطبيق قراراته التي تطالب إيصال المساعدات للجياع والدواء للمرضى والمصابين.

وأوضح، أن إسرائيل تقصف بشكل عشوائي على المدارس والمستشفيات والملاجئ والمساجد والكنائس.

وزاد، "في أي عالم نعيش؟ حينما يجبر العم على إجراء عملية جراحية لأبنة أخيه دون تخدير. هذا ما فعله الدكتور هاني بسيسو في 101 من هذا الرعب، حيث قام في منزله ببتر ساق أبنة أخيه صاحبة الـ16 عامًا، بالرغم من أن المستشفى تبعد عنه 5 دقائق لكن الحرب الإسرائيلية قد حالت دون الوصول إليها".

ولفت إلى أن أبنة أخ الدكتور هاني، واحدة من أصل 10 أطفال يفقدون يومًا أحد أطرافهم في قطاع غزة.

وبحسب الصفدي، يقول مدير منظمة في فلسطين المحتلة إنه حتى في أماكن الحرب لا يمكن للإنسان استيعاب مناظر انين الأطفال المشوهين من اثار القنابل.

وتابع مخاطبًا مجلس الأمن: أوقفوا المجازر. كل يوم يمر دون إنهاء العدوان يعني المزيد من ازهاق الأرواح البريئة.

ولفت إلى أن التهديد بالتوسع للحرب يعتبر حقيقيًا، والضفة الغربية في حالة غليان، والتوترات تتفشى بالمنطقة بشكل كبير.

واتفق مع عبارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن غزة باتت مقبرة للأطفال، "هو عين الصواب".

وأشار إلى أنه لا يوجد امن في غزة، إذ حتى الموت قد طال الموتى، بعدما قام جنود الاحتلال بإخراجهم من قبورهم في 16 مقبرة، "هذه جرائم تعكس أجندة التطرف والعنصرية التي تغذي الحرب".

واعتبر الصفدي الجرائم الإسرائيلية، إيدلوجيا علنية التي يعتنقها وزراء إسرائيل، وتجعل من قتل الفلسطينيين أمر اعتيادي، منوهًا إلى أن إسرائيل دمرت مجتمع غزة بأسره وهجرت أكثر من ثلثي السكان.

وتابع: لا يمكن أن تصبح المنطقة رهينة للسياسات والأجندة للمتطرفين الإسرائيليين، نحن أمام مرحلة مفصلية.. وعلى المجتمع الدولي الاختيار بشكل عاجل ما بين السماح للحكومة الإسرائيلية باهلاك المنطقة أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.