Wednesday, 24 January 2024 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


50 شهيدا غربي خان يونس خلال 24 ساعة

1/24/2024 2:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مصدر طبي فلسطيني إن 50 استشهدوا وأصيب 120 في قصف إسرائيلي على المناطق الغربية لخان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وفي اليوم 110 للعدوان على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف المكثف على مناطق بينها خان يونس، بينما دعت دول عدة لوقف العدوان على غزة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين.


MENAFN24012024000208011052ID1107760379

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث