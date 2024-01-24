50 شهيدا غربي خان يونس خلال 24 ساعة
التاريخ
1/24/2024 2:09:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مصدر طبي فلسطيني إن 50 استشهدوا وأصيب 120 في قصف إسرائيلي على المناطق الغربية لخان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي اليوم 110 للعدوان على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف المكثف على مناطق بينها خان يونس، بينما دعت دول عدة لوقف العدوان على غزة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
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