50 شهيدا غربي خان يونس خلال 24 ساعة

وفي اليوم 110 للعدوان على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف المكثف على مناطق بينها خان يونس، بينما دعت دول عدة لوقف العدوان على غزة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

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