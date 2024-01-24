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الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة تكرم الفريق الفائز بالمركز الأول عالميًا في مسابقة كشف الاختراق CPTC9

1/24/2024 2:09:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار الدعم المتواصل لطلبة الجامعة واساتذتها، كرمت صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، أعضاء فريق الجامعة ومشرفيهم الفائزين بالمركز الأول عالميًا في مسابقة جامعة روتشستر/ نيويورك Rochester Institute of Technology (RIT) , New York, USA في مجال الأمن السيبراني / كشف الاختراق (Collegiate Penetration Testing Competition (CPTC 9.
وحضر حفل التكريم، رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وبمشاركة نائب الرئيس للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور بسام حمو، ومستشار الرئيس الأستاذ الدكتور عبدالغفور الصيدي، وأعضاء مجلس عمداء الجامعة ورؤساء الأقسام الاكاديمية، وحشد من طلبة الجامعة.
وأعربت سموها خلال اللقاء، عن فخرها بطلبة الجامعة وأساتذتها الذين أظهروا مهارات استثنائية وإلمامًا عميقًا في مجال الأمن السيبراني وحل المشاكل المتعلقة به.
وأشادت سموها بجهود الفريق ومشرفيهم الذين عملوا بروح الفريق الواحد حيث كان الفريق الوحيد المشارك من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، واكدت سموها بأن هذا النجاح الباهر سيكون الحافز للمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
واستعرض الدكتور محمد عبابنة المشرف على الفريق تفاصيل المسابقة، التي حصل فيها فريق الجامعة في شهر تشرين الأول /2023، على المركز الأول في التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و أوروبا في مسابقة كشف الاختراق والتي شارك فيها 250 فريقًا جامعيًا من 8 مناطق عالمية في التصفيات الإقليمية التي بدأت قبل ثلاثة أشهر تأهل خلالها فريق الجامعة إلى نهائيات المسابقة ضمن 15 فريقا فقط.
ومن الجدير بالذكر أن الفريق الفائز ضم طلبة وأعضاء هيئة التدريس من كليتي الملك الحسين لعلوم الحوسبة و الملك عبدالله الثاني للهندسة وهم: الطلبة نزار الدرادكة، عمر حمادة، مصطفى الشوا، حمزه السحت، أحمد الجندي، سامي عبد الرحمن، وبإشراف الدكتور محمد عبابنة والدكتور قتيبة البلوي.
وفي نهاية الحفل، قدمت سموها الهدايا للطلبة الفائزين ومشرفيهم.




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