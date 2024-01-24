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مطلوب سائقين وميكانيكي .. وظائف حكومية شاغرة

1/24/2024 2:09:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت بلدية العامرية بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية وديوان الخدمة المدنية عن وظائف شاغرة بالفئة الثالثة لناجحي الثانوية العامة فما دون .
وأكدت البلدية حاجتها لسائقين، وطابع، وميكانيكي آليات خفيفة، ومأمور استعلامات، على أن يبدأ التقديم صباح اليوم الأربعاء 24/1/2023، ولغاية نهاية يوم الخميس الموافق 1/2/2024 ووفقًا للشروط التالية:





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