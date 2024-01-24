مطلوب سائقين وميكانيكي .. وظائف حكومية شاغرة

مطلوب سائقين وميكانيكي .. وظائف حكومية شاغرة
التاريخ
1/24/2024 2:09:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت بلدية العامرية بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية وديوان الخدمة المدنية عن وظائف شاغرة بالفئة الثالثة لناجحي الثانوية العامة فما دون .
وأكدت البلدية حاجتها لسائقين، وطابع، وميكانيكي آليات خفيفة، ومأمور استعلامات، على أن يبدأ التقديم صباح اليوم الأربعاء 24/1/2023، ولغاية نهاية يوم الخميس الموافق 1/2/2024 ووفقًا للشروط التالية:
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