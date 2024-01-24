مشهد مرعب في مصر ... سيارات تسقط من فوق جسر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد محور مروري رئيسي في مصر حادثاً مروعاً، حيث أطاحت شاحنة بسيارات من فوق جسر في مشهد مأساوي.

وأسفر الحادث عن اصطدام عدد من السيارات من الخلف، وسقوط عدد آخر من أعلى الطريق، وسقوط قتلى ومصابين في مصر .

وسارعت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ بالوصول لموقع الحادث حيث تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية ونقل المصابين للمستشفيات، فيما تحقق السلطات المصرية مع سائق الشاحنة وتستمع لأقوال شهود العيان لمعرفة سبب الحادث.

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