بايدن يفوز بانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية في ولاية نيو هامبشاير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيو هامبشاير، متجاوزا اثنين من منافسيه.ووفقا لشبكة nbc news فإنه بعد فرز 3% من الأصوات، حصل بايدن على حوالي 73 بالمئة منها، وحل النائب دين فيليبس، في المرتبة الثانية بفارق كبير بحوالي 17%، وماريان ويليامسون، بنسبة 4%.



ولم يكن اسم بايدن مدرجا في بطاقة الاقتراع وكان على الناخبين المؤيدين له كتابته، وعقدت الانتخابات في انتهاك للجنة الوطنية الديمقراطية، التي أعلنت أن الانتخابات "لا معنى لها".



وأجرت نيو هامبشاير انتخاباتها التمهيدية محافظة على تقليدها كأول ولاية في البلاد تشهد هذا الحدث، مخالفة قرار اللجنة الديمقراطية التي أوصت بالبدء بساوث كارولاينا.



وأدى ذلك إلى إجراءات ضد الولاية، حيث منع بايدن من القيام بحملة انتخابية أو وضع اسمه على بطاقة الاقتراع في نيو هامبشاير.



وقال سكرتير ولاية نيو هامبشاير إنه سيتم احتساب الأصوات المكتوبة طالما يمكن تحديد نوايا الناخبين بشكل معقول، لذلك ستظل الأخطاء الإملائية في اسم بايدن مقبولة.



يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب تمكن من انتزاع بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للاقتراع في انتخابات نيو هامبشاير التمهيدية، عبر هزيمة منافسته الوحيدة، مندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

RT