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النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الموازنة اليوم

1/24/2024 2:09:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدأ مجلس النواب، خلال جلسة يعقدها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.


ويناقش المجلس اليوم؛ توصيات اللجنة المالية بشأن الموازنة ثم التصويت عليهما قبل تحويل المشروع إلى مجلس الأعيان لإقراره ضمن مراحل دستورية تشريعية.

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