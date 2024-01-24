النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الموازنة اليوم
التاريخ
1/24/2024 2:09:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدأ مجلس النواب، خلال جلسة يعقدها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
ويناقش المجلس اليوم؛ توصيات اللجنة المالية بشأن الموازنة ثم التصويت عليهما قبل تحويل المشروع إلى مجلس الأعيان لإقراره ضمن مراحل دستورية تشريعية.
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